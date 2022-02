La FIFA le prohibió a Rusia jugar de local y Francia pide excluirlo del Mundial de Qatar

En las primeras horas del jueves pasado comenzó la invasión rusa en suelo ucraniano. Esta fue escalando a lo largo y ancho del país del este de Europa y varias naciones del mundo mostraron su apoyo a Ucrania.

En la misma línea, el mundo del deporte, y sobre todo del fútbol, condenó el inicio de esta guerra, y en varios casos impuso sanciones para Rusia.

Y este domingo, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) estableció que Rusia tendrá que jugar sus partidos como local fuera de su territorio.

Además, el ente que regula el fútbol a nivel mundial impuso que la selección juegue bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia, y prohibió el himno nacional y la bandera en todas sus competiciones.

La FIFA sancionó a Rusia, pero por ahora no la excluyó del Mundial de Qatar

Por último, desde el organismo presidido por Gianni Infantino aseguraron reservarse el derecho “a sanciones adicionales, incluida una eventual exclusión de las competiciones”, una medida reclamada horas antes por la Federación Francesa de Fútbol.

Francia pidió excluir a Rusia del Mundial de Qatar

En las últimas horas la Federación Francesa de Futbol (FFF) solicitó la exclusión de Rusia de la próxima Copa del Mundo.

“El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral a lo que pasa en Ucrania. No me opondría a una exclusión de Rusia”, manifestó Noel Le Graet, presidente de la federación.

De esta forma, los Galos apoyarán la postura que mostraron desde Polonia, Suecia y República Checa.

Así están divididas las llaves del repechaje europeo para clasificar a Qatar 2022 (Foto: UEFA)

El presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, había anunciado que la Selección de fútbol se negará a jugar contra Rusia en el repechaje para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Por su parte, Suecia y República Checa, los otros países que están en la misma zona de la repesca, se sumaron a la Federación de Polonia y trabajan en conjunto para presentar una postura común a la FIFA.

La reacción de Polonia por la decisión de la FIFA

Poco tiempo después de que la FIFA informe las sanciones a Rusia, desde la Federación de Polonia de Fútbol mostraron su descontento por no excluir a los rusos del repechaje.

“La decisión de la FIFA de hoy es inaceptable para nosotros. En la situación de la guerra en Ucrania, no nos interesa el juego de las apariencias. Nuestra posición sigue siendo la misma: la selección polaca NO JUGARÁ contra Rusia en el partido de play-off, independientemente del nombre de la selección rusa”, aseguró Kulesza en su cuenta de Twitter.

