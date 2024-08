La exsecretaria de Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez le contó que recibía golpes “periódicamente” y habló de las fotos

María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, declaró en la causa promovida por Fabiola Yañez contra el expresidente. En su declaración, de casi tres horas, Cantero confirmó la validez de los chats de 2021 en los que Yañez le había contado que sufrió hechos de violencia física y ratificó que le dijo que recibía golpes “periódicamente”.

Cantero dijo que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años, y que Fabiola Yañez le mandó a su celular las fotos de los golpes y los mensajes que “salieron en todos los medios”.

También precisó que Yañez le envió las fotos con el ojo golpeado y los moretones en los brazos que se difundieron públicamente. “Me sorprendieron muchísimo”, agregó.

En ese momento, la secretaria de Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez le contó que recibía golpes periódicamente.

Cantero precisó que la ex primera dama aludió a golpes que recibió tras discutir con Alberto Fernándz por los mensaje que el expresidente le mandaba a su amiga Sofía Pacchi.

“Ratificó todo”, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Cantero también confirmó el aislamiento que sufría Yañez en la quinta de Olivos. “Ella no era visibilizada; la invisibilidad de una primera dama hace al sometimieno”, evaluó, según reconstruyeron fuentes judiciales.

La abogada de Yañez, Mariana Gallego, dijo que Cantero ratificó los chats. “ Preguntamos todo y está todo en las declaraciones. El fiscal nos solicitó que se mantenga todo en absoluta reserva, pero confirmó que esos chats existen ”, aseguró a la salida de la fiscalía, cerca de una hora después de que se retire Cantero. Aclaró que todavía no habló con Fabiola, que todavía no aportaron nuevos testigos a la investigación y que agregarían documental. Además, dijo que Yañez no perdió un teléfono, pese a que fuentes de la defensa que conduce confirmaron a este medio que había extraviado un aparato en una mudanza.

Por lo contrario, Silvina Carreira, letrada representante de Fernández, fue consultada respecto de si Cantero ratificó los chats y respondió “no”. “ Todos los planteos que haga los voy a hacer en el expediente ”, añadió.

Durante la audiencia, Carreira presentó objeciones para frenar tres de las preguntas que se le hicieron a la testigo, pero no consiguió que sus planteos prosperaran, informaron las fuentes.

Cantero llegó a las 12:25 a la puerta de la fiscalía de Ramiro González, cinco minutos antes de lo previsto para su declaración testimonial en el marco de la causa que investiga hechos de violencia de género.

Acompañada de tres hombres -uno de los cuales se quejó por la presencia de la prensa- Cantero ingresó con puntualidad, pese a que todavía no había salido Alicia Barrios, la otra testigo citada para hoy. Cantero se fue de Comodoro Py cerca de las 15:30.

Su testimonio es clave porque Cantero sabía de los presuntos golpes desde los tiempos en que Fernández era presidente y ella era su secretaria. Yañez le había escrito en 2021 contándole que Fernández le pegaba, que le había dado una patada en la panza sabiendo que ella podía estar embarazada y que la violencia física era reiterada.

Cantero acompañó a Fernández durante 30 años de su trayectoria política y conoció detalles íntimos de su vida. Las imágenes de Yañez golpeada surgieron de su teléfono, que había sido peritado en el marco de la causa por los negocios entre aseguradoras y el Estado. En ese expediente están involucrados el expresidente, ella y su marido, Héctor Martínez Sosa, un empresario próspero del rubro del seguro.

La relación entre Cantero y Fernández tuvo un quiebre cuando en una entrevista con LA NACION, Fernández buscó distanciarse del escándalo de los seguros y apuntó a su posible “extralimitación”.

Cantero, además de testigo en el caso promovido por Yañez, está imputada en la causa del fraude de los seguros. Los chats que la Justicia encontró en su teléfono dieron cuenta de cómo gestionaba negocios para su marido, un broker que tenía como clientes a organismos públicos y ministerios y cobraba millonarias comisiones por esas pólizas. Cantero hacía pedidos y reclamos a distintos funcionarios del más alto nivel usando su rol privilegiado de secretaria del Presidente.

El fiscal González citó a Cantero como testigo para que declare bajo juramento decir todo lo que sepa sobre las agresiones y lo que hubiera visto y oído en la Casa Rosada y la quinta de Olivos. Según fuentes judiciales, la exsecretaria de Fernández ratificó que Yañez le había contado lo que sufría mientras vivía en Olivos con el entonces presidente.

Por Camila DolabjianHernán Cappiello