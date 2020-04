La estrategia de la Comisión Provincial por la Memoria sobre los presos: “Hay que lograr la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles”

“Para nosotros es importante que las personas detenidas lleven adelante las acciones que consideren necesario (en referencia a las huelgas de hambre). Pero sí es importante que sea un proceso lo más pacífico posible, porque también es cierto que hay que dar una disputa hacia la sociedad para que entienda que las personas que están detenidas son las que más en riesgo están con el coronavirus y que es necesario rápidamente liberarlas. Por ahí estas situaciones de violencia no ayudan a que la sociedad apoye esa idea”, admite Cipriano García en el audio.

“Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando”, dijo Carlos Ojeda, uno de los detenidos en Villa Devoto.

Y aclara: “Eso no es menor, es muy importante esa decisión política por las acciones que se llevan a cabo y también por lo que se necesita hacer sobre el Poder Judicial para que liberen más personas”.

Por otro lado, Cipriano García reconoce que el proceso “no es fácil” debido a que el Poder Judicial es muy “conservador” y no se inclina a otorgar este tipo de medidas. Sin embargo, destaca la “voluntad política” del actual Gobierno provincial de “descomprimir el sistema penitenciario”.

lun Abr 27 , 2020

