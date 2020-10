La embajada de Bolivia en Argentina respondió a los dichos de Evo Morales sobre los votos en el exterior

“A diferencia de lo ocurrido en las dos últimas elecciones generales realizadas en 2014 y 2019, Bolivia cuenta con un Tribunal Supremo Electoral independiente e imparcial”, señaló la misión diplomática en Buenos Aires, y remarcó que ese órgano es el responsable de la realización de la votación de los bolivianos en el extranjero y no las embajadas ni los consulados.

El ex presidente boliviano exiliado en Buenos Aires, Evo Morales, instó el lunes a los residentes bolivianos en la Argentina a defender el voto del partido político MAS en las próximas elecciones de su país y planteó que los cónsules que responden a la presidenta Jeanine Añez buscan “sabotear” el voto en el exterior.

“Algunos cónsules están tratando de sabotear las elecciones en Argentina. Funcionarios del gobierno de facto están tratando de sabotear porque saben que aquí se gana el 90% las elecciones. Quieren sabotear los centros de votación y esta es hoy nuestra preocupación”, declaró el ex mandatario durante una charla abierta con sindicalistas argentinos.

La embajada de Bolivia en Argentina se hizo eco de este comentario de Morales y publicó un comunicado para aclarar la situación con los comicios a realizarse el próximo 18 de octubre. “A diferencia de lo ocurrido en las dos últimas elecciones generales realizadas en 2014 y 2019, Bolivia cuenta con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, cuyos miembros fueron designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada en su mayoría por parlamentarios del Movimiento Al Socialismo, partido político del señor Evo Morales”, señaló la sede diplomática.

Y agregó: “El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de la realización de la votación de los bolivianos en el exterior y no así el Gobierno Nacional, tampoco las embajadas, ni los consulados”.

“La Cancillería Boliviana, por medio de sus representaciones diplomáticas y oficinas consulares, en el marco del Convenio suscrito con el Tribunal Supremo Electoral, coadyuva en la realización exitosa de estas elecciones en el extranjero, incluido el territorio argentino, para que las mismas sean LIMPIAS, TRANSPARENTES Y LIBRES DE SOSPECHA DE FRAUDE, a diferencia de lo sucedido en las últimas elecciones generales del año 2019”, remarcó el comunicado.

Y señaló que la embajada y los consulados de Bolivia acreditados en la Argentina, “después de catorce años de gobierno del señor Juan Evo Morales, cuentan recién con funcionarios de carrera diplomática que, no responden a los intereses de ningún partido político (…) Por lo tanto, NO actuarán como casas de campaña de ningún partido político”.

“Antes, durante y después de la realización del acto electoral en territorio argentino, las autoridades diplomáticas y consulares bolivianas, mantienen y mantendrán la independencia e imparcialidad que, por mandato de la Ley Electoral, están obligadas a cumplir, y coadyuvarán a su realización exitosa, en el marco del convenio suscrito entre Cancillería y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia”, concluyó el reporte de la delegación diplomática en Buenos Aires.

Para las próximas elecciones presidenciales de Bolivia competirán Luis Arce, candidato del MAS, del partido de Morales, y Carlos Mesa –Comunidad Ciudadana–. La actual presidente interina, Jeanine Áñez, se bajó de la carrera para no dividir el voto opositor a Morales. Una reciente encuesta de la firma CiesMori, aplicada días después de la declinación de la mandataria transitoria, puso en evidencia el ascenso del apoyo a Mesa respecto al mes pasado, de 17 a 24 por ciento en la intención de voto.

Sin embargo, también el candidato del MAS Luis Arce ascendió de 26 a 30 por ciento, pero su diferencia respecto al segundo se achicó y dejó en suspenso su elección como presidente de Bolivia en primera vuelta, para lo que debe llegar al menos a un 40 por ciento y conseguir una ventaja mínima de diez puntos sobre su principal seguidor.

“Una encuestadora de la derecha dice que ganamos con una diferencia del dos por ciento. Pero creo que el voto de la Bolivia profunda no está tomado allí. Con el 2 por ciento de los bolivianos que viven en la Argentina pasaríamos al 50% de los votos. Aquí va a ser importante el voto. Es decir que ustedes, hermanos, pueden definir el futuro de Bolivia”, dijo el ex presidente boliviano desde su departamento de Buenos Aires. El ex mandatario Carlos Mesa y el candidato presidencial por el MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce

Morales, en la mira de la Justicia

La Fiscalía boliviana anunció este martes que pedirá la comparecencia de Evo Morales en una audiencia por una querella en su contra interpuesta por el gobierno interino por presunta sedición y terrorismo, un día después que el partido político del ex presidente sorteó una demanda que buscaba sacarlo de carrera en las elecciones del 18 de octubre.

El pedido se da al calor de la campaña de unos comicios trascendentales para la nación andina y en medio de reiteradas denuncias del ex mandatario de que es blanco de una persecución política.

El fiscal Antonio Cossío declaró a la prensa que Morales debe comparecer en una audiencia, de la que no precisó la fecha. “Si no se presenta, el juez declarará rebelde a Morales, a quien se notificará mediante Interpol”, dijo.

Con información de AP