La dura respuesta de la oposición a Milei tras lanzar acusaciones sobre presuntas coimas en el Congreso

El presidente Javier Milei cuestionó este martes al Congreso y a los legisladores, al señalar que podrían estar «buscando coimas» en referencia a la «lentitud» y los cuestionamientos a su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Asimismo, afirmó que si el poder legislativo no lo aprueba, llamaría a un plebiscito.

«Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder»

Las acusaciones de Javier Milei sobre presuntas coimas en el Congreso de la Nación generaron fuertes repercusiones en la oposición. Los referentes del Frente de Todos salieron a cruzar al Presidente y le pidieron que haga las denuncias correspondientes.

“Le ponen tanta lentitud que estropean todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos”, lanzó Milei, refiriéndose al debate sobre el DNU de desregulación de la economía.

El Presidente está a la espera de que el decreto entre en vigencia (lo hará el próximo viernes) y con la esperanza de que al menos una de las cámaras lo apruebe para que quede firme. En ese contexto es que lanzó la fuerte acusación contra los legisladores.

Uno de los primeros en recoger el guante fue el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien mantiene desde hace tiempo un alto nivel de enfrentamiento con el actual oficialismo.

“MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. NO VALE TODO”, escribió el diputado en su cuenta de la red social X (exTwitter).

El sucesor de Máximo Kirchner en la jefatura del bloque aseguó que el Frente de Todos “mantiene una postura clara respecto al mega DNU, incluso antes de su publicación”. Según Martínez, el decreto firmado por Milei “avasalla al Congreso y debe ser retirado”. “Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian”, agregó.

Javier Milei habló de supuestas coimas en el Congreso de a Nación.

En la misma línea se expresó la diputada del Frente Renovador Mónica Litza, quien instó al Presidente a realizar las denuncias pertinentes ante la Justicia y, al mismo tiempo, recordó el pasado de Milei como legislador.

“Presidente Milei, ¿lo de coimas en el congreso lo dice con conocimiento de causa? Le recuerdo que antes de ser presidente usted fue legislador. ¿Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? ¿O por alguna otra votación? ¿Por eso sorteaba su dieta?”, se preguntó.

La diputada por la provincia de Buenos Aires agregó: “Lo invito a que vaya mañana ante el juez federal en turno y haga las denuncias correspondientes. Mientras tanto, cumpla con la constitución, trabaje de presidente y deje al congreso legislar. Nuestro bloque no está negociando nada. Queremos que retire el DNU. Fin de la historia”.

Claro que Litza no fue la única legisladora de la oposición que le contestó al Presidente. Carolina Moisés, representante de Jujuy de Unión por la patria en el Senado, escribió un extenso hilo en la red social X y le pidió “prudencia” al mandatario en sus declaraciones.

“Tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa. Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto de cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”, afirmó.

Por otra parte, le reclamó que envíe “inmediatamente” el DNU al Congreso para que pueda ser tratado: “No puede aducir demoras cuando el que a propósito frena su ingreso es Usted porque aún no ha cumplimentado el mandato de envío que el Poder Ejecutivo a su cargo tiene como responsabilidad”, advirtió.

Quien también salió al cruce de las acusaciones de Milei fue la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, que advirtió sobre la demora del mandatario en enviar el decreto al Congreso para que sea tratado.

“El presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace, sería una bravuconada no digna de su investidura”, cerró.

