La decisión de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner «demorará mucho tiempo», según Juan Carlos Maqueda

«La Corte va a ser la que tenga la última palabra. Yo no puedo emitir opinión sobre un fallo que no nos ha llegado, y así ese fallo lo hubiera visto tampoco emitiría opinión», sostuvo el ministro del máximo tribunal.

Juan Carlos Maqueda brindó una entrevista después de 22 años y fue la primera voz de la Corte Suprema en pronunciarse por la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa vialidad. El caso deberá ser revisado por el máximo tribunal quién dará el veredicto final, pero el juez ya adelantó que «demorará mucho tiempo».

La defensa de la presidenta del Partido Justicialista confirmó que presentará una apelación en la Corte Suprema para que revise la condena por 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Esta instancia es la última antes de la ratificación definitiva del fallo judicial.

El magistrado bajó la expectativas mediáticas y políticas, y en declaraciones a El Doce TV de Córdoba aseguró que el fallo de la Corte llevará tiempo: “Se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación, y si no van con un recurso de queja a la Corte”.

Maqueda aseguró este jueves 14 de noviembre que el fallo todavía no llegó a la Corte y evitó dar cualquier tipo de apreciación sobre el caso “y así ese fallo lo hubiera visto tampoco emitirá opinión” manifestó el integrante del tribunal supremo.

Lo cierto es que la Corte Suprema no tiene plazos para emitir una resolución por lo que Cristina Kirchner podría llegar a las elecciones legislativas sin condena firme y con un máximo tribunal que tendrá una conformación distinta a la actual.

Las declaraciones de Maqueda no son moneda corriente en la escena pública. El juez no daba entrevistas ni conferencias de prensa desde hace más de 20 años: “Me hice el propósito firme de no hablar en público, de no hacer declaraciones al periodismo. Ni siquiera he participado de una conferencia, de una charla o de alguna actividad académica en estos 22 años”. El contexto en el que se produjo esta excepción fue una nota con Eldoce.tv tras un acto en el que recibió un reconocimiento en la Legislatura de Córdoba.

Maqueda también evitó expresarse sobre los futuros integrantes de la Corte Suprema, uno de los temas más importantes de la agenda judicial de este 2024 tras su inminente partida y la postulación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “No tengo ningún tipo de objeción sobre los candidatos que me pueden reemplazar. Elegir los jueces de la Corte es una atribución del presidente que los propone y del Senado que los elige”.