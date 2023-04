La Corte desestimó la demanda de un ex ministro de Cristina Kirchner contra Lanata y Winazki

Con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema desestimó este jueves la demanda que un ex funcionario kirchnerista le había hecho a los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki. Los supremos aplicaron el famoso artículo 280 del Código Penal.

Esa normativa aplicada sostiene que existe una falta de agravio federal suficiente o insustancial, con lo cual sentenciaron que «el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible». La demanda había sido impulsada por el ex ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, que integró el gabinete de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2013.

Yahuar inició la demanda contra los dos periodistas luego de la difusión de un informe en el programa Periodismo Para Todos (Canal 13) donde se difundió la aparición de un cargamento de 110 kilos de cocaína disimulada en cajas de langostinos en un buque pesquero.

El informe describía un supuesto interés del ex funcionario en la causa penal por narcotráfico por la que se terminó condenando al único integrante de la firma dueña del pesquero a 9 años de prisión. A Yauhar también lo vinculaban con el condenado, a quien, a su vez se lo vinculaba al contador que llevaba los números de la campaña política local del dirigente.

Con esa información, el envío periodístico sostenía como teoría que el barco en el que se encontró la droga podía ser, en realidad, propiedad de Yahuar.

Qué dijo Yahuar

«De un día para el otro fui un narco. Armaron un libreto y lo llevaron adelante y, por suerte, el Juez lo desmenuzó y ahora falló para el lado de la Justicia», dijo Yauhar tiempo atrás en una entrevista en AM 750.

Ante eso, el funcionario presentó en la Justicia una demanda por daños y perjuicios contra Lanata y Wiñazki, que fue aceptada en primera instancia: un juzgado civil ordenó a los demandados que indemnicen al dirigente con el pago de 600 mil pesos. Ello porque habían vertido en televisión frases como «está en el negocio de la droga» y «tiene contacto con los narcos», en relación al político.

Ese fallo fue apelado por Lanata, Wiñazki y por las empresas Radio Mitre y Arte Radiotelevisivo Argentino (Artear), por lo que fue a parar a la Cámara en lo Civil. Ahí, la sentencia se cayó con un rechazo de la Sala G que sostuvo que el informe en cuestión contenía datos y opiniones y que «la búsqueda de la verdad y el indiscutible interés público del tema exigía que fuera sometido a la opinión pública«.

Con ese revés, el ex funcionario presentó junto a su abogado un planteo ante la Corte Suprema, que hoy hizo público su rechazo.

Norberto Yauhar.

«Con ese criterio terminan hablando del derecho a opinar, a obrar y que un funcionario público pierde su derecho como ciudadano sólo por ser funcionario. Acá hubo excesos, existieron las ofensas porque me involucraron en algo que yo no hice», le dijo Yahuar a PERFIL tras conocer el contenido del fallo cortesano.

Habla Yahuar: «No esperaba otra cosa»

Desde Chubut, el ex funcionario del Gobierno kirchnerista se defendió de la acusación y sostuvo que «no esperaba otra cosa» de la Corte Suprema que «el siga siga», en relación a la decisión que se conoció este jueves.

«Jamás estuve vinculado a esa persona. Mintieron, agredieron y calumniaron. Me involucraron en algo que no hice. El interés que demostré en la causa (NdR: por el hallazgo de la droga) era porque desde el Ministerio queríamos mejorar los controles para que esto no suceda», dijo.

Por otro lado, el ex funcionario, que renunció al Ministerio en 2013 después de anunciar la implementación de scanners fijos para control de cargas en puertos y pasos fronterizos, contó que Lanata le pidió disculpas.

«Hubo un encuentro entre mi abogado y el suyo. Después me reuní con él en su departamento porque quería verlo cara a cara y tuvimos una conversación de 40 minutos donde me lo admitió. Pero no alcanza porque el daño hecho a través del medio era grande. Y la Justicia a veces no entiende lo que se puede causar desde algunos sectores que tienen voces multiplicadoras».

