La condena contra Cristina Kirchner no llegaría a la Corte Suprema antes de mediados de 2025 y podría presentarse en elecciones legislativas

En medio de la expectativa por si Cristina Kirchner se presentará en las elecciones legislativas, la Cámara Federal de Casación Penal extendió el plazo para que la condena llegue a la Corte Suprema.

La Causa Vialidad, por la cual que se confirmó la condena contra Cristina Kirchner, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia a mediados de 2025. Esto se debe a que la Cámara Federal de Casación Penal amplió el plazo para que las defensas y la fiscalía presenten recursos extraordinarios en contra de la decisión judicial.

Con esta medida, cada parte tendrá 30 días hábiles adicionales, sumándose a los diez días originalmente establecidos para la presentación de dichos documentos. De esta manera, el máximo tribunal no recibirá el caso de inmediato.

Quiénes extendieron el plazo para que la condena contra Cristina Kirchner llegue a la Corte Suprema

El plazo extendido fue solicitado por las defensas de varios implicados, como Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe, José Santibañez y Raúl Daurich

Además, la decisión fue firmada por Gustavo Hornos, uno de los miembros de Casación Penal, quien aprobó la prórroga “considerando las particularidades del caso y con el objeto de garantizar de la mejor manera el derecho de defensa en juicio”.

De este modo, los acusados y el fiscal de la causa, Mario Villar, podrán presentar sus recursos extraordinarios hasta finales de febrero, en relación con el fallo de Casación Penal, que fue firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Tanto la defensa como la fiscalía están en desacuerdo con la sentencia. Los defensores buscan la absolución o una reducción de las penas, mientras que la otra parte busca un aumento de las penas y la inclusión del delito de asociación ilícita en la acusación contra Cristina Kirchner.

De qué se la acusó a Cristina Kirchner por el caso Vialidad y cuál es su condena

Cristina Kirchner está acusada de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, lo que podría implicar una pena de seis años de prisión y la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.

La ley establece diez días hábiles para recurrir un fallo ante Casación. Sin embargo, es habitual que los tiempos se extiendan a pedido de las partes, lo cual está previsto en el artículo 257 del Código Procesal Penal.

En esta oportunidad, por requerimientos de las defensas de los condenados Nelson Periotti, Raúl Gilberto Pavesi, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe, José Santibáñez y Raúl Daruich, el presidente del tribunal Gustavo Hornos concedió a todas las partes una prórroga “por el término de 30 días hábiles a contar desde su vencimiento original”.

El «deadline» para llevar el caso al máximo tribunal iba a ser el próximo 28 de noviembre, por lo que se especulaba con algún movimiento del expediente antes de fin de año. Lejos de esto y en línea con lo planteado por el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, nada ocurrirá antes de la feria judicial de enero. El magistrado aclaró en una entrevista que el caso llevará “mucho tiempo”.

Tras la resolución firmada este miércoles, la nueva fecha límite para que ingresen los recursos será recién el 12 de febrero de 2025. Luego, la Cámara de Casación definirá si da curso o no a los planteos. En caso de no admitir los recursos extraordinarios, las defensas podrán llegar a la Corte en queja.

Como sea, la extensión de los plazos descomprime las especulaciones sobre algún tipo de movimiento en la causa con mayor impacto político de los últimos años antes de que termine el 2024.

El fiscal ante Casación Mario Villar ya adelantó que buscará que la Corte Suprema haga lugar a la figura de asociación ilícita y eleve las penas.

Por su parte, las defensas pedirán que se revoquen las condenas y argumentarán que los jueces de Casación no respondieron a ninguno de los agravios y planteos, sino que replicaron en los mismos términos el fallo de primera instancia.

Qué pasará con la «ficha limpia»

Al unísono, pareciera correr la misma suerte el proyecto de “ficha limpia” presentado por el PRO en el Congreso. Esta semana no hubo quorum para su tratamiento y el Poder Ejecutivo aún no envió señales de incluir la iniciativa para impedir candidaturas en caso de existir condenas de doble instancia en sesiones extraordinarias. Por el momento, todo indica que la norma no verá la luz este año. Para los impulsores del proyecto, los tiempos apremian antes del cierre de listas para las elecciones legislativas. No obstante, en caso de lograr la aprobación en ambas cámaras, la discusión -pública y, seguramente en Tribunales- girará en torno a la imposibilidad de aplicarla en forma retroactiva, por lo que no podría afectar una eventual candidatura de Cristina Kirchner en los próximos comicios.