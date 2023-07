La bronca del papá de Solange Musse tras la revelación de otro permiso vip

En medio de la polémica que desató la relevación de una visita vip para despedir a un familiar con Covid-19, Pablo Musse, el papá de Solange, expresó su bronca, tristeza y malestar. De los políticos, sostuvo, «ya no se puede esperar más nada. Se mueven con total impunidad y viven otra realidad«. Y apuntó contra la Justicia «de los amigos y los carpetazos».

El próximo 21 de agosto se cumplirán tres años de la muerte de Solange. Su hija fallecida de cáncer, en una clínica de Córdoba, a quien no dejaron despedirse de su padre. Parece que pasó hace mucho y en otra Argentina, pero no. Todavía no hay reparación alguna para esta familia. Nada que los consuele un poco, aunque la pérdida de una hija sea irreparable.

Todos los caminos judiciales que emprendieron para hacer Justicia por ella no ofrecen aún una respuesta. La Corte Suprema no se expide sobre un expediente que durmieron hace un año y medio y denuncia la fiesta vip que se realizó en Olivos para festejar el cumpleaños de la señora del presidente Alberto Fernández, mientras millones de argentinos permanecían encerrados en sus casas por un DNU excepcional que avasalló todos sus derechos y garantías constitucionales. El papá de Solange acompaña esa denuncia colectiva.

Tampoco hay sentencia en la causa que inició contra los funcionarios que le impidieron despedirse de su hija cuando Musse viajó desde Neuquén a Córdoba. Sin contar la otra escandalosa revelación que puso la lupa sobre la pareja del actual gobernador Omar Gutiérrez, en ocasión de realizar un viaje a España en plena cuarentena.

Omar Novoa

«Nos da bronca y tristeza. En la Argentina no hay justicia. Esto es lo que tenemos: políticos impunes, una Justicia que da asco y lamentablemente el pueblo en el medio que la sigue luchando. Pero ya no sabemos dónde estamos parados. Son todo lo mismo, y hacen carrera hace 20 o 30 años en el Estado, sin tener en cuenta la vida de los argentinos. Viven en una nube de pedos. No saben lo que es tomarse un colectivo o un tren, ni padecer los cortes para ir a trabajar. Ellos no viven como la vivimos nosotros. Están muy lejos de la realidad. Y lo único que les importa es seguir viviendo del poder», manifestó .

Se enteró de las visitas discrecionales a internados con Covid-19 en la noche del jueves. Aunque Musse contó que desde hace un tiempo tomó distancia de las redes sociales y los medios de comunicación porque le hace mal, comenzaron a llegarle un montón de mensajes de texto y llamadas telefónicas que se hicieron eco de la revelación.

¿Un nuevo permiso vip?

En las últimas horas, se dio una revisión del mandato de Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, en el Centro Cultural Kirchner, en la que participaron médicos, científicos y miembros de la sociedad civil.

Luego de una introducción por parte de la funcionaria, Sylvia Brunoldi, presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI), contó que perdió a su esposo por Covid 19 el 24 de agosto de 2020, después de que estuviera hospitalizado durante 30 días.

«Ya no me sorprende nada…nos mintieron, nos encerraron y nos pusieron un payaso -Ginés González García- para darnos conferencia todos los días. Todos deben estar prendidos en todo, no hay Justicia independiente. Ya no existe. Por un DNU nos avasallaron y ningún juez dijo nada en ese momento», cerró.

Fuente: LMN

