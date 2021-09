La amenaza del polémico Mario Ishii: “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios”

Junto a Alberto Fernández, funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, el intendente de José C Paz, Mario Ishii, amenazó directamente a los medios de difusión y los acusó de informar solamente noticias negativas y “pegarle al Presidente”, al participar de la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de ese municipio del Gran Buenos Aires

“El pueblo sabe lo que estoy diciendo. No puede ser, tanto veneno hacia la población”, apuntó el caudillo bonaerense ante masiva presencia de militantes oficialistas que se hicieron presente en el acto, y redobló la apuesta: “Un día se va a levantar contra los medios, no tengo duda de eso”.

Ishii, que hace un año fue protagonista de un escándalo porque reconoció en un video que narcos usan las ambulancias de su municipio para vender droga, le agradeció al mandatario nacional por la ayuda enviada a la Intendencia durante la peor etapa de la pandemia y destacó que en José C. Paz hace un mes y medio que no entran en los hospitales enfermos con COVID. “Las vacunas que tanto cuestionaron, llegaron. Tenemos casi 300 mil personas vacunadas”, reveló.

“Gracias por lo que tuvo que soportar, porque en la pandemia o te guardabas o ibas a la calle y te contagiabas. Quiero pedirle por favor a los medios que tengan piedad del pueblo. Los que estuvieron encerrados en su casas tuvieron que mirar la televisión y ahí eran todas pálidas. Nunca una buena. La depresión que le hicieron agarrar a nuestra gente”, enfatizó.

El intendente comentó que se realizó un relevamiento junto al Ministerio de Salud y se detectó que “la mayoría de las familias de José C. Paz tiene problemas psicológicos, como en todas las provincias de todo el país. La pandemia ha dejado secuelas y tenemos que tratar de solucionarlas”.

En tal sentido, volvió a amenazar a los medios de difusión. “ Tiren una bueno, no pueden ser todas malas y pegarle y pegarle al Presidente. Aflojen, déjenlo gobernar , hubo una pandemia, se nos moría la gente”, dijo y recordó que “las vacunas no las fabricamos en Argentina, las tuvimos que comprar”.

Al mismo tiempo, Ishii cerró su exposición con un mensaje directo para la dirigentes de la oposición. “No tiene que golpear a los que están gobernando para ver si pueden subir. Ya estuvieron y la gente los rajó, hace dos años . No pueden pedir más, ya está. Dejaron un país hecho hilachas, saqueado”, concluyó.

Este mediodía, en ese distrito bonaerense, el presidente Alberto Fernández retomó la campaña e intentó mostrar una foto de unidad en el primer acto con público.

En medio de la pandemia del coronavirus en julio del 2020, el jefe comunal fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector de la salud y que reclamaban mejores condiciones laborales. En ese contexto, Ishii sostuvo sin vueltas para dar por cerrada la discusión: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Según se puede ver en un video, Ishii les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, reconoció Ishii.