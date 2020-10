La AFA oficializó la lista definitiva de la Selección para el inicio de las Eliminatorias: quiénes son los cinco nombres de fútbol local y las bajas de último momento

En un inicio de Eliminatorias especial ante los obstáculos que propuso la pandemia de coronavirus, la AFA dio a conocer la lista definitiva de Lionel Scaloni de cara al comienzo del camino de la selección argentina hacia el Mundial de Qatar 2022. Con la integración de cinco jugadores del fútbol local (tres de River y dos de Boca), la nómina quedó en 28 futbolistas, luego de sufrir la baja de varias figuras por lesiones, el COVID-19 y cuestiones burocráticas.

Pensando en los cruces del jueves 8 frente a Ecuador en la Bombonera y del martes 13 en el estadio Hernando Siles de La Paz contra Bolivia, el Gringo completó la citación con dos arqueros (Esteban Andrada y Franco Armani, el que más continuidad tuvo en su gestión), dos defensores (Gonzalo Montiel y Martínez Quarta, quien está a punto de pasar a la Fiorentina de Italia) y un mediocampista de corte netamente ofensivo (Toto Salvio, la gran figura del Xeneize en el reinicio de la Copa Libertadores).

Al mismo tiempo, Scaloni padeció varias bajas desde el 18 de septiembre, cuando hizo pública la primera nómina de jugadores a tener en cuenta del exterior. Walter Kannemann se contagió de coronavirus y se lesionaron Renzo Saravia, Germán Pezzella, Agustín Marchesín y Nicolás González. Al mismo tiempo, el orientador tomó la decisión de no contar con Cristian Pavón y Leonardo Balerdi. En el caso del delantero ex Boca, existió un tironeo con la Liga de Estados Unidos (MLS), que por la pandemia no quiere ceder a las estrellas que se desempeñan allí, por lo que, para no generar roces Scaloni optó por desafectarlo.

Los futbolistas que se desempeñan en el exterior comenzaron a trasladarse desde esta mañana vía España en dos vuelos privados. El último saldrá por la noche desde Barcelona: será la aeronave de Lionel Messi que también trasladará a jugadores tales como Paulo Dybala, Lucas Ocampos y Marcos Acuña.

La AFA tomó una serie de medidas de prevención para que la burbuja montada en el complejo de Ezeiza sea efectiva. Los empleados que trabajarán con la Selección se encuentran aislados allí desde el 21 de septiembre y fueron testeados cada cuatro días.

Los jugadores (que vienen siendo evaluados en sus clubes permanentemente) serán hisopados al arribar al predio y se alojarán de manera individual en las habitaciones. La Selección Mayor empleará el complejo 1 (que habitualmente se usa para los combinados juveniles) y el 2, con el objetivo de disponer espacios amplios tanto para el minuto a minuto como en los entrenamientos, que en principio serán en grupos pequeños.

Dentro del predio Messi y compañía deberán moverse con barbijo y distancia social, incluso en el horario de la comida (la distribución de la delegación buscará el cumplimiento) o en las reuniones, como las charlas técnicas o las sesiones de video. Y sólo abandonarán el lugar para concurrir a la Bombonera o viajar a Bolivia.

LA LISTA DE CITADOS PARA ENFRENTAR A ECUADOR Y BOLIVIA

Arqueros: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese).

Defensores: Marcos Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (River), Facundo Medina (Lens), Gonzalo Montiel (River), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuén Pérez (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Alejandro Gómez (Atalanta), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Brighton), Lucas Ocampos (Sevilla), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Eduardo Salvio (Boca).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Joaquín Correa (Lazio), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Barcelona), Giovanni Simeone (Caglia