Julieta Corroza: «Estoy preparada para lo que Rolando Figueroa me necesite»

El orden en las cuentas, el plan de becas y el liderazgo de Rolando Figueroa son, para la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, los tres «grandes cambios» que trajo la gestión que lleva diez meses en Neuquén. En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, una de las «incondicionales» del gobernador afirmó que «está preparada» frente a una eventual candidatura el año que viene, aunque aclaró que es prematuro pensar en las elecciones.

P: ¿Qué cambió en Neuquén en estos diez meses de gestión?

R: Creo que una de las acciones más importantes que se hizo hasta ahora fue ordenar para redistribuir. Creo que eso fue lo principal que tuvimos que hacer: primero, achicar todos los gastos que eran de la política o gastos que nosotros creíamos que realmente no eran gastos necesarios. Pongo mi ejemplo: el ministerio que yo llevo adelante nuclea a unos cuatro ministerios y medio más tres empresas públicas y había alrededor de 980 plantas políticas. Yo ahora tengo 380 personas de las cuales debe haber 100 de planta política pura, el resto son toda gente de planta permanente. También había 89 camionetas alquiladas, estamos funcionando ahora con nueve. Lo que se hizo fue no usar esa plata para gastos de funcionamiento y sí poder invertirlos en políticas públicas. Después, creo que el gran, gran paso de nuestro gobierno es el programa de becas. Y por último, creo que el gran paso que se ha dado es que tenemos un líder en el Estado, ahí hay una persona que lidera un proceso y dice para dónde ir.

P: ¿No lo hubo en los últimos ocho años o desde cuándo?

R: No me interesa hablar mal de nadie de ninguna gestión pero, sinceramente, yo creo que en los últimos ocho años no había un liderazgo claro. Había alguien que gerenciaba, que llevaba adelante un rol, pero el liderazgo lo tenía otra persona y, cuando eso pasa, se generan un montón de cuestiones políticas que realmente no son claras porque hay más de un conductor. Si hay algo que nos pide Rolando es que estemos sumamente enfocados, trabajamos 24/7. No tenemos tiempo que perder.

P: ¿La gestión va a la velocidad esperada?

R: Los procesos administrativos llevan su tiempo y eso nos pone un poco ansiosos. Estamos trabajando para mejorar y hacer más dinámica en la gestión administrativa. Ahora comienza mucha obra pública porque la infraestructura de la provincia estuvo muy postergada, porque se trabajaba de otra manera. El gobierno provincial invertía mucho en las localidades y ayudaba mucho a los intendentes, y esto es una mirada muy personal, creo que era la manera que tenía el gobernador anterior de hacer política. Y no se pensó en la gran infraestructura que se necesitaba la provincia como por ejemplo son las rutas, como son las escuelas, los hospitales.

P: ¿Cuándo se van a empezar a ver las obras? Sus detractores dicen «la gestión no arranca».

R: Estamos comenzando obras a través de la Upefe, que llegó el financiamiento, la mayoría en escuelas, y también se han reactivado rutas, pero tuvimos que parar por la veda climática. Yo me comprometo a tener en seis meses otra entrevista de esta índole y creo que se va a empezar a ver un montón. Ya se hizo lo más difícil que era conseguir el dinero y tener los proyectos ejecutivos. Ahora hay que empezar a trabajar.

«No hay lugar en el gobierno para violentos»

P: Tu ministerio incluye áreas como Mujeres que justamente no es de las priorizadas por el gobierno de Javier Milei. De hecho, fue desmantelada. ¿Tenés algún interlocutor con el gobierno nacional?

R: En esa temática yo no tengo relación con el gobierno nacional, la verdad que no sabría tampoco con quién referenciar. Sí estamos generando un vínculo con organizaciones que tienen mucha trayectoria como ONU Mujeres, también con la gente del BID que están financiando muchas acciones. Y nos hemos unido con las provincias que han podido mantener el ministerio de las Mujeres que somos solamente cuatro. La verdad que estamos buscando más que nada recursos técnicos, en ningún momento nos quedamos sin recursos económicos por parte del gobernador. Lo primero que le pregunté fue eso, qué acompañamiento iba a tener real en las políticas públicas: me dijo todo, o sea, es tu tarea.

P: Se conocieron hasta acá al menos tres casos de funcionarios de este gobierno denunciados por situaciones de maltrato o violencia de género. ¿Cómo lo piensan abordar, es algo estructural?

R: Apenas nosotros nos enteramos de cada caso, lo primero que hicimos fue apartar del cargo a las personas, mientras sigue la causa judicial que va por otra vía. Desde la subsecretaría de Mujeres también enseguida tomamos contacto con las víctimas para poder acompañar, pero no se duda un segundo así sean personas de nuestra máxima confianza. No hay lugar en este gobierno para personas que sean abusadores o que sean violadores o que sean golpeadores.

El tridente de gobierno: Rolando Figueroa, Julieta Corroza y Pepé Ousset. Foto: Cecilia Maletti.

Comunidad y las candidaturas del 2025

P: Comunidad fue una herramienta para competir en la elección, ¿se puede consolidar como sello? ¿O el sello es Figueroa?

R: Yo soy la presidenta de Comunidad con lo cual, sigo construyendo todos los días. Es mi partido político y es el partido que ha llevado al gobernador a ser gobernador. Pero también entiendo que esto es un armado en equipo y que hemos sido muchas las personas y muchos los partidos que hemos puesto nuestro granito de arena para lograr lo que hemos logrado. Tengo compañeros y compañeras que son de otros partidos y que son totalmente valorados y jamás les pediría que pierdan su identidad partidaria para sumarse a un proyecto político porque, además, sería fuera de época. La ciudadanía nos está pidiendo que nos pongamos a trabajar.

P: ¿Cómo ves el armado del año que viene, cómo se definirían las candidaturas en una eventual alianza?

R: Estamos todos muy concentrados y muy concentradas en la gestión porque no hay tiempo que perder en cuestiones de tensión política. No es tiempo todavía, pero llegado el momento no tengo ninguna duda que Rolando va a comenzar a construir y que lo único que no va a negociar es que quien vaya a representar esta lista de senadores y diputados nacionales tienen que saber que nuestro norte es la neuquinidad. No pueden tener ninguna mezquindad personal o de intereses particulares.

P: ¿Estás para una candidatura?

R: Cualquiera de nosotros que venimos construyendo hace tantos años al lado de él estamos preparados para lo que él nos necesite y para lo que la ciudadanía nos necesite. Yo jamás hice una campaña política al lado de Rolo a cambio de un cargo. Yo lo que sé es que todos los días de mi vida construyo política. Me levanto pensando en política y me acuesto pensando en política. Ahora mi trabajo es este y estoy enfocada en ser la mejor ministra de Desarrollo Humano de la historia de la provincia.

P: Se te suele referenciar como la mano derecha de Figueroa, ¿vos cómo te describís? ¿Qué es Julieta Corroza?

R: Estoy convencida de que Pepe (NdR: Juan Luis Ousset) y yo somos los grandes acompañantes incondicionales y leales que ha tenido Rolo, por supuesto somos la columna vertebral de todo este proyecto. Y después creo si me tengo que definir en una palabra en el equipo, soy territorio.

