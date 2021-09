Jubilación anticipada: requisitos y detalles del plan oficial para desocupados mayores de 55 años

Este jueves, el Indec dará a conocer la cifra de desempleo correspondiente al segundo trimestre de 2021. Según los últimos datos, la tasa fue de 10,2% entre enero y marzo últimos. Si bien los jóvenes fueron los más afectados, en las horas previas a la difusión del dato, el Gobierno confirmó que trabaja en dar una solución jubilatoria a quienes se quedaron sin trabajo y que tengan más de 50 años.

Muchos de ellos, especialmente hombres, cumplieron con sus 30 años de aportes a la seguridad social, pero no pueden jubilarse por no tener la edad reglamentaria. Al perder el trabajo, quedaron en una suerte de limbo: no consiguen empleo y tampoco pueden acceder a la jubilación.

Para subsanarlo, fuentes de la Anses confirmaron a TN.com.ar que se ultiman los detalles para que los desempleados que ya aportaron durante tres décadas puedan tramitar la jubilación en forma anticipada aunque no cuenten con la edad necesaria. En el organismo estiman que se beneficiará a unas 30.000 personas, de las cuales un 90% serán hombres.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que el Gobierno busca dar una solución a los desocupados que ya tienen 30 años de aportes. (Foto: NA).

Esta mañana, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que el organismo previsional trabajaba en un instrumento prejubilatorio. La idea, afirmó es “encontrar algunas respuestas a las personas que están afuera del mercado de trabajo y sin edad para acceder al sistema jubilatorio”.

Qué dice el proyecto del Gobierno sobre la jubilación anticipada

La iniciativa se oficializará mediante un decreto que está en la Secretaría Legal y Técnica, pronto a ser firmado por el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, no hay fecha confirmada para el anuncio.

Según un borrador, al que accedió el diario Clarín, la medida establecerá que los trabajadores desocupados al 30 de junio de este año podrán jubilarse anticipadamente con el 80% del haber que les correspondería según su actividad si hubieran llegado a la edad reglamentaria (que no podrá ser inferior a la jubilación mínima que hoy es de $25.992).

Podrán acceder a esta Prestación Anticipada por Desempleo (PAD) las mujeres de entre 55 y 59 años, así como los hombres que tengan entre 60 y 64 años. En ambos casos, deberán acreditar los 30 años de aportes. Una vez que alcancen la edad estipulada originalmente, pasarán a cobrar el haber completo. El proyecto, además, contempla el acceso a la cobertura médica de PAMI.

El organismo dirigido por Fernanda Raverta ya había lanzado facilidades para mujeres que cumplieron la edad reglamentaria, pero no tenían las tres décadas de aportes. (Foto: Anses)

El proyecto aclara los beneficiarios de la jubilación anticipada no podrán realizar trabajos en relación de dependencia o por cuenta propia. Tampoco será compatible con el cobro de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales.

Jubilación anticipada para mujeres

Si bien pueden acceder a la PAD, el caso de las mujeres suele ser opuesto al de los hombres: muchas tienen la edad pero no reúnen los aportes. Esto sucede porque la tasa de desempleo en ese grupo es mayor y, además, porque la maternidad genera una pausa en la vida laboral de muchas de ellas.

Ante esa situación, la entidad conducida por Fernanda Raverta les brinda desde agosto la posibilidad de computar aportes por los años dedicados al cuidado de los hijos. En la Anses calculaban que la medida beneficiaría a más de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años. Durante el primer mes de vigencia, se iniciaron ante la entidad 46.388 expedientes de jubilación por tareas de cuidado en todo el país y la Anses afirmó que ya resolvió el 55,8% de ellos.

