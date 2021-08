Juan Guaidó reafirmó que es la autoridad legítima de Venezuela: “Nuestro Gobierno es reconocido por la comunidad internacional”

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que sigue siendo la autoridad legítima del país en el marco del proceso de diálogo iniciado con el régimen de Nicolás Maduro.

Guaidó explico que, en el memorándum de entendimiento firmado por la oposición, tanto la dictadura como la alianza opositora son identificadas como “las partes”. Recordó que su ejercicio temporal en el poder es consecuencia de la implementación de los mecanismo constitucionales de la nación.

“Tenemos el aval internacional. Nuestro Gobierno encargado es reconocido por la comunidad internacional y cuenta con el apoyo de más de 60 países, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea”, aseveró.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, el líder opositor no descartó la posibilidad de que se aplique la figura del referéndum revocatorio contra el régimen de Maduro. La Constitución de Venezuela establece la figura del revocatorio como un mecanismo legal que permite someter a consulta popular la continuidad en el poder de cualquier autoridad a mitad de su período de Gobierno.

“En Venezuela, hay una figura que es el referendo revocatorio. Esto puede ser una figura, no solo porque esté en el marco de la Constitución, sino porque tiene que ver con el problema original de la usurpación de funciones del Ejecutivo, el no haber celebrado elecciones libres y justas en 2018. Lo cual desencadenó no solo el desconocimiento del régimen de Maduro sino la apertura de un mecanismo de lucha democrática al asumir nosotros la constitución y elegir el derecho de elecciones presidenciales libres”, explicó.

Guaidó señaló que los objetivos del diálogo están centrados en lograr condiciones mínimas para la realización de elecciones libres en el país latinoamericano.

Aseguró que la oposición cuenta con la experiencia suficiente para garantizar la unidad contra el régimen ante un panorama electoral.

“Una fortaleza de la alternativa democrática es la capacidad de llegar acuerdos, eso ya ocurrió en el pasado. En las elecciones de 2015, dónde derrotamos al régimen. Esa mecánica política de ponernos de acuerdo tiene altos y bajos. Pero es un aprendizaje adquirido y lo vamos a hacer. Tenga la certeza la comunidad internacional de que vamos a lograr la mejor unidad de cara a un escenario electoral que tendremos justas y libres”, aseguró.

Guaidó, cree que Maduro busca el reconocimiento internacional al manifestar su interés en un acercamiento con Joe Biden. Sin embargo, el presidente encargado desestimó esa posibilidad argumentando que el dictador carece de legitimidad ante el Ejecutivo de Estados Unidos y es requerido por la justicia norteamericana.

“Recordemos que hay una acusación penal directa e incluso una recompensa en este momento y lo ha dicho claramente los Estados Unidos y nuestros aliados que apoyan este proceso de negociación”, señaló.

Con respecto al informe de la Corte Penal (CPI) que pide una investigación internacional contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Maduro, el mandatario encargado señaló que están acompañando a los afectados en su reclamo ante los organismos correspondientes.

Sobre la excarcelación del ex diputado Freddy Guevara, Guaidó dijo que el caso se trata de la detención de un “preso político” y aseguró que se mantiene en la lucha por la liberación del resto de los opositores secuestrados por el régimen. Según cifras del Foro Penal Venezuela en el país hay más de 300 presos políticos en manos de los cuerpos de seguridad de la dictadura.

