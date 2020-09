Juan Guaidó presentó el Pacto Unitario con 37 partidos de oposición contra el gobierno de Maduro

By GAM Multimedios

“Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura” afirmó en su discurso el presidente interino de Venezuela.

Juan Guaidó presentó este lunes el “Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres” en el que participan 37 partidos y 105 organizaciones de la sociedad civil y con el que pretende recomponer una postura cohesiva de la oposición frente a la dictadura de Nicolás Maduro.

El disenso entre los opositores es la participación o no en las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que preside Guaidó, convocadas para el 6 de diciembre por el régimen chavista. Mientras que parte de la oposición -corporizada en el ex candidato presidencial Henrique Capriles- se mostró dispuesta a concurrir a las urnas, Guaidó y sus afines rechazan esta iniciativa por considerar que se trata de un proceso fraudulento que legitimaría al dictador Maduro.

Guaidó afirmó en su discurso: “Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura y desplegaremos una campaña nacional e internacional por las elecciones presidenciales y parlamentarias”.

“La única posibilidad de retirar las sanciones e instalar un Gobierno de emergencia nacional, es a través del Consejo de Estado”, afirmó el mandatario. Por ello, los llamó a que se sumen a su propuesta. “Todos somos necesarios en este proceso. La construcción de la mayoría es importante. Hoy estamos aquí porque no nos hemos rendido ni lo vamos a hacer. La dictadura plantea un fraude y nosotros planteamos, como bandera de lucha, unas elecciones libres”, argumentó.

El documento presentado por el gobierno interino también expresa la necesidad de asumir como prioridad la “reversión de la Crisis Humanitaria y, por tanto, el necesario saneamiento de la economía nacional hasta logra su estabilización, teniendo como centro el bienestar de las grandes mayorías hoy excluidas por la dictadura”.