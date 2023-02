Juan Grabois confirmó su candidatura a Presidente: «Soy el primer candidato del Frente de Todos»

Juan Grabois confirmó que será candidato a Presidente por el Frente de Todos, en caso de que el ministro del Interior, Wado de Pedro no presente su candidatura. Además, anunció que este año tomará una postura menos confrontativa para con el Gobierno.

«Yo propongo mi candidatura. Yo soy candidato. Hasta ahora el único que dijo que era candidato soy yo. Primer candidato del Frente de Todos», anunció el dirigente social en diálogo con Gustavo Sylvestre en el programa Minuto Uno por C5N, aunque aclaró que «si Wado va, él no va».

«Lo que yo planteo es un plan quinquenal y un candidato de nuestra generación. Obviamente hay hombres y mujeres bastante mejores que yo para eso, espero que se animen«, agregó y señaló que «lo que le preocupa es que haya una alianza de centro conservador que sea la única opción dentro del Frente de Todos«.

En este sentido, afirmó estar dispuesto para ir hacia unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): «Son el instrumento correcto para esta etapa histórica. Que el pueblo elija y que el que gane dirige y el que pierda acompañe, pero que acompañe desde su propia identidad y desde lo que pudo demostrar a través de las urnas».

Asimismo, aseguró que «el próximo Gobierno va a ser un Gobierno del Frente de Todos», pero remarcó: «Tenemos que dirimir las candidaturas, las orientaciones dentro de las PASO y, desde luego, tenemos que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros y hacer las diferenciaciones correctas sin agresión«.

«Yo me enojo mucho con Alberto o con Sergio Massa, y hasta el 2022 fui a boca suelta», reconoció el dirigente del Frente Patria Grande y luego aclaró: «En año electoral, primero la patria, después el movimiento y después los hombres». «Miro la foto de Bullrich, de Macri, de Larreta y se me va el enojo, se me pasa un poquito y puedo hacer las discusiones sin agresiones personales».

En este sentido, sostuvo: «Quedan 10 meses de Gobierno, y en estos 10 meses hay que ayudar a que el Gobierno haga lo mejor posible y cumpla con la mayor cantidad de promesas posibles, con el contrato electoral de 2019, tenemos que empujar hacia ese lugar».

«No hay que hacer un tango de esto, ya está», manifestó el militante y, en un llamado a una mayor unidad dentro del oficialismo y a una disminución de los conflictos internos, insistió: «Quedan 10 meses de Gobierno y hay que hacer el mejor Gobierno posible».

De todas formas, el también dirigente del MTE aclaró que mantiene varias diferencias y desacuerdos con el Gobierno actual, como su discrepancia con el acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional o condonación de deudas a las empresas Edenor y Edesur. «Son diferencias políticas que hay que encarrilar», enfatizó.

«Tenemos que tener una idea muy sólida de que el Frente de Todos es una delimitación adecuada para este momento. Tenemos que reconstruir esa unidad que está un poquito quebrada, pero estableciendo en las PASO cuál es la representación que tiene cada uno de los sectores», amplió.

Además, concluyó: «No podemos seguir discutiendo e interpretando la realidad por los medios, por lo que dicen en on u off. Tenemos que estar en el chip de hacer lo mejor posible por el pueblo y la patria en estos diez meses. Y cuando lleguen las elecciones, garantizar la unidad en la diversidad».