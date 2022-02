Juan Cabandié reconoció que la situación en Corrientes es crítica y apuntó contra Mauricio Macri

Luego de que la oposición pidiera su renuncia y atravesado por cuestionamiento dentro del Gobierno, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se presentó este miércoles en el Senado para dar explicaciones sobre su actuación ante los devastadores incendios en Corrientes.

El funcionario reconoció que se está ante “una situación crítica”, cuestionó a la Justicia y volvió a responsabilizar a los productores por los incendios, apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri por el “desfinanciamiento” del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF) y sugirió que las provincias no piden ayuda.

“Tuvimos una recurrencia de incendios forestales en Corrientes durante el 2021. Apagábamos y a los tres días estaba prendido de vuelta“, dijo Cabandié ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, fue citado al Senado para dar explicaciones sobre su actuación ante los incendios en Corrientes (Foto: Senado).

“Los Ejecutivos tenemos la obligación de prevenir y apagar los incendios. Pero quien tiene que reprender con el peso de la ley es la Justicia y la Justicia no descubrió ni a una persona”, agregó, y agregó que “el 95% de los incendios se producen por acción humana”, en su mayoría por intencionalidad y en menor medida por “imprudencia”.

“Ciertamente, el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas. Pero si tenemos una sequía, y disminución de precipitaciones y un promedio de temperatura altas, realizar esto es un problema. Unos pocos, al hacerlo, terminan perjudicando al resto de los productores y a los habitantes”, dijo el funcionario.

Juan Cabandié apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y sugirió que las provincias no solicitan ayuda

El ministro acompañó su presentación con una serie de “filminas”. Apoyándose en una serie de gráficos, negó que haya habido un “desmantelamiento” del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF) y acusó al Gobierno de Mauricio Macri de haberlo desfinanciado del 2015 al 2019.

En ese sentido, mostró una filmina que señalaba que en el 2015, último año del Gobierno de Cristina Kirchner, la ejecución presupuestaria fue de $430 millones, y bajó del 2016 al 2019 a los $196 millones. “Cuando nosotros tomamos el Plan incrementamos el presupuesto llevándolo a $2500 millones”, sostuvo.

Cabandié mantuvo durante las últimas semanas fuertes cruces con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, por la falta de asistencia nacional de la Nación a la provincia. En el Ministerio habían acusado al gobierno provincial de no aceptar la ayuda del Gobierno nacional.

“Este es un trabajo quirúrgico en la relación con las provincias. Nosotros no podemos alterar el federalismo e intervenir en una provincia sin el consentimiento del Gobierno provincial”, dijo este miércoles el ministro en el Senado y sostuvo que en algunas ocasiones “nosotros les hemos pedido a las provincias que nos demanden, que tenemos los recursos”.

“No pretendo echar culpas, el cambio climático nos pone en la situación de tener que revisar prácticas. Si no tomamos conciencia los problemas van a seguir estando. No echamos culpas, venimos a mostrar los datos y los actos administrativos, que hablan por sí solos”, agregó, sin mencionar a Corrientes.

El funcionario nacional destacó además que el Gobierno destinará $300 millones a Corrientes para fortalecer el operativo de combate a los incendios en curso en la provincia.

El ministro fue citado al Senado a partir de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Se trata de la primera actividad de peso en el Congreso desde el inicio de las sesiones extraordinarias, en las que no se trató ningún proyecto.

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se convirtió este martes en la primera del Senado en quedar confirmada, algo lejos de lo habitual. Tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la senadora del PRO, Gladys González continuará presidiendo la comisión como hasta el 10 de diciembre pasado, y como vicepresidente fue designado el oficialista Antonio Rodas.

Juan Cabandié se cruzó con un senador correntino de Juntos por el Cambio por los incendios en Corrientes

Completa la exposición Juan Cabandié, comenzaron las preguntas de parte de los senadores. El ministro tuvo, de entrada, un cruce con el senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Corrientes, Eduardo Vischi.

“Usted ha llegado tarde ministro, sabiendo todas las pruebas que había sobre las condiciones climáticas”, acusó el legislador opositor. “Usted y su equipo no nos dan seguridad para que el Plan de Manejo del Fuego esté en Ambiente”, dijo también.

Cabandié sacó una carpeta de papeles con las facturas con los miles de litros de agua que se arrojaron con aviones día a día, desde el 1 de enero en la provincia.

“Que llegamos tarde es un slogan. El domingo 30 de enero en los informes vimos que Corrientes tenía un foco. Le pido al secretario Sergio Federovisky que hable con Corrientes. Se habla con el ministro de Producción de la provincia, Claudio Anselmo. Y Anselmo le dijo que no necesitaba nada”, sostuvo el ministro y lanzó: “Senador, la verdad es que Corrientes no tiene forestales (brigadas de combate de incendios)”.

“Yo no vengo a acusarlos, pero yo no definí la política agropecuaria de Corrientes hace años. Uno entiende el valor de la producción agropecuaria. Pero tenemos que tener otra consideración sobre el uso del fuego”, siguió.

Tras la presentación de Juan Cabandié, el senador Oscar Parrilli también cargó contra el Gobierno de Macri y el exministro de Ambiente Sergio Bergman

El senador ultra K, Oscar Parrilli, intervino este martes en la presentación de Juan Cabandié en el Senado y cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri y quien fuera su ministro de Ambiente, Sergio Bregman.

“Hubo incendios muy grandes entre el 2016 y 2019 y el ministro de entonces decía que eran problemas provinciales. Lo peor es que el ministro decía que el remedio más útil contra los incendios eran rezar”, lanzó Parrilli.

El senador también cargó contra los legisladores que responden al gobernador de Corriente, Gustavo Valdés: “Tenemos una ley de protección de humedales que aprobó el Senado y tiene que tratar Diputados, y quiero recordar que tuvo un rechazo expreso del Senado corrientino. Es decir, los senadores correntinos no quiere que se preserve el medio ambiente en la provincia de Corrientes”, cerró.

Durísimas críticas del radical Luis Naidenoff contra Juan Cabandié: “¡Usted estuvo en Barbados con el Presidente cuando se prendía fuego Corrientes, carajo!”

Al cierre de la reunión en el Senado, jefe del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, lanzó críticas durísimas contra Juan Cabandie: “¡Usted estuvo en Barbados acompañando al Presidente cuando se prendía fuego Corrientes, carajo! ¡Cuando se incendiaba el sector productivo, carajo!”, dijo a los gritos.

El jefe del bloque de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff lanzó críticas durísimas contra Juan Cabandié (Foto: Télam).

“Es una vergüenza, ministro. ¿Cuántas veces fue a Corrientes? Usted pisó Corrientes el 18 de febrero, cuando prácticamente 700.000 hectáreas estaban incendiadas. Fue para la foto. Usted es el responsable por su inacción”, agregó y le pidió a Cabandié que dé un paso al costado.

Los senadores del oficialismo le reclamaron a Naidenoff que se tranquilice. “Yo estoy tranquilo, los que no están tranquilos son los que están fundidos”, retrucó el radical.

“Toda su narrativa desde que arrancaron los incendios, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas, no solamente al pueblo de Corrientes, sino a este Senado. Usted mintió a este Senado y mintió descaradamente. Usted se borró”, disparó el jefe del bloque radical.

