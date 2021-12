Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios con una gira: “No me gustó sentirme despedido por una plaga”

Joan Manuel Serrat anunció que el año que viene se despedirá definitivamente de los escenarios. Será con una extensa gira que arrancará el 27 de abril, en el Beacon Theatre de Nueva York, y que tiene previsto pasar por América latina y terminar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, sostuvo el artista de 77 años en una entrevista con el diario El País.

Cómo será la gira de Serrat “El vicio de cantar 1965-2022″

Los detalles del tour se conocerán el 8 de diciembre, con el anuncio oficial por parte de Serrat. “Quiero despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años en los sitios donde están”, contó sobre su gran deseo.

“Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, agregó el artista catalán.

Por qué Serrat decidió dejar los escecenarios

El cantante destacó que el accidente que sufrió sobre el escenario Joaquín Sabina en un show que brindaron juntos y que los obligó a cancelar una gira y después la pandemia lo llevaron a tomar la decisión.

“Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”.

“Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”.

Joan Manuel Serrat, una carrera llena de éxitos

Su debut profesional fue en1965 en una radio de Barcelona. Fue el pionero de la “nueva canción catalana”, a partir de la revalorización y actualización de ritmos, poemas, cuentos y creencias populares.

Se destacan la musicalización de los poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández, más su postura de combinar en su canto la lengua española con el catalán. Esto provocó una polémica que lo dejó fuera del festival Eurovisión en 1968.

“Tu nombre me sabe a hierba”, “Mediterráneo”, “La mujer que yo quiero”, “Pueblo blanco”, “Aquellas pequeñas cosas”, “Vagabundear”, “Barquito de papel” y “Tío Alberto”, fueron algunas de sus canciones que sonaron por el mundo.

También fue una voz de rebeldía frente los gobiernos totalitarios, tanto con el régimen franquista, como la posibilidad de no poder actuar en varios países de América Latina.

En los ‘90, recorrió los escenarios y se sumó a otros colegas como Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos, en el espectáculo “El gusto es nuestro”; y luego con Joaquín Sabina, en varios proyectos. También superó un cáncer de pulmón y vejiga y un infarto. Su última gira solista fue en 2017, en donde se dedicó a repasar su disco Mediterráneo.

