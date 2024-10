Jennifer Lopez posó en topless, microbikinis y mucho animal print en su nueva tapa de moda

Oficialmente separada de Ben Affleck, Jennifer Lopez no deja de lado en ningún momento su faceta fashionista. Con una gran cantidad de tapas de revista en su haber, ahora fue elegida como chica de portada de Interview Magazine, la publicación estadounidense fundada por Andy Warhol, y deslumbró con su look de alto impacto.

Para el look de tapa, la artista que hace unas semanas presentó la película Unstoppable en el Festival de Toronto con un vestido cut out al extremo apostó al animal print de leopardo, un clásico que este 2024 está más vigente que nunca, en un audaz conjunto de Dior. Se trata de un equipo de chaqueta (que llevó entrabierta para resaltar el escote), minishorts y bucaneras.

Jennifer Lopez revolucionó las redes con su tapa de moda para Interview Magazine. (Foto: Instagram/@interviewmag/@briannalcapozzi)

Esta apuesta fue solo la puerta de entrada a otros increíbles looks que formaron parte de la sesión de moda. En una de las tomas, la intérprete de On the floor volvió a demostrar su audacia con una microbikini de estampado cebra firmada por Tom Ford, botas de reptil de Balenciaga y joyas doradas de Cartier.

Jennifer Lopez en microbikini y bucaneras para Interview Magazine. (Foto: Instagram/@interviewmag/@briannalcapozzi)

Y como si hiciera falta alguna prueba más de su audacia, a continuación se animó al topless, con una mano sobre los pechos enfundada en un par de mangas de leopardo que combinaron a la perfección con una bombacha de bikini y un par de stilettos negros con plataformas XXL de Balmain.

Jennifer Lopez se animó al topless en su última sesión de moda. (Foto: Instagram/@interviewmag/@briannalcapozzi)

En un tono más urbano y descontracturado, pero sin perder de vista su audacia, se lució también con una chaqueta oversized de cuero negro, calzas animal print de cebra vintage de Dolce & Gabbana y un par de aros metálicos dorados XXL, también vintage, de Maison Margiela.

Uno de los looks de alto impacto que usó Jennifer Lopez. (Foto: Instagram/@interviewmag/@briannalcapozzi)

Todos los vestuarios fueron acompañados con un make up sobrio en tonos neutros, que incluyó máscara de pestañas, contorno en las mejillas y labial nude. El pelo lo llevó desde recogido tirante hasta suelto con ondas. Incluso se animó a una peluca rubia platinada con franjas oscuras, una prueba más de su audacia y versatilidad.