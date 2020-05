Jair Bolsonaro aprovecha la pandemia para reforzar su proyecto radical

El vídeo salió a la luz por orden del Tribunal Supremo, porque sería la prueba central de que Bolsonaro interfirió en la independencia de la Policía Federal para proteger a los suyos. Es la acusación que realizó el ex ministro de Justicia Sérgio Moro cuando dimitió hace unas semanas. En el encuentro, Bolsonaro se queja repetidamente de no poder acceder a informaciones sensibles (sus hijos están siendo investigados por varios escándalos) zanja: “Se acabó, no voy a esperar a que jodan a mi familia”, advirtiendo de que si hace falta puede destituir al ministro responsable. Poco después, Moro dimitió.

