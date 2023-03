J X C: Rolando Figueroa se sentó en la banca del MPN y votó con los K

Cada día dice algo distinto con tal de agradar: propone cambios, y ocupa una banca del MPN en el Congreso Nacional. Dice que cambia, le da el abrazo del oso a dirigentes del radicalismo y del PRO, y luego vota con todo el bloque kirchnerista la moratoria previsional, una medida demagógica y populista que terminará afectado a los actuales jubilados, porque la torta de recursos siempre es la misma, y ahora se tiene que repartir en más pedazos.

Lejos está el populismo de advertir que hay miles de personas que no logran acceder al beneficio previsional porque casi el 40% de los trabajadores están en negro. Pero no se atreven a cambiar las leyes laborales. Lejos están de cambiar para fomentar el crecimiento económico. Figueroa vota con el mismo kirchnerismo que, con sus políticas propias de la era de la Cortina de Hierro, se ha convertido en el principal escollo para poder desarrollar Vaca Muerta.

No hay dólares, y no se pueden traer equipos ni repuestos. Hay restricciones de divisas y tienen problemas para disponer de las utilidades. No tenemos crédito internacional, y no podemos avanzar con los gasoductos ni los oleoductos necesarios.

El cambio pasa sobre todo por la decencia política. No hay desarrollo ni avance en una sociedad si no hay decencia política, transparencia, honestidad. No se puede decir una cosa y hacer otra, como hace Figueroa. En esta campaña, nuestros candidatos se centran en proponer un proyecto de crecimiento, eficiencia y transparencia. Eso ofrecen hoy nuestros dirigentes. Pero también es nuestra obligación, como personas que amamos a nuestra provincia, decir lo que muchos piensan: lo de Figueroa es vergonzoso.

Su posición es indecente porque habla de cambio, de nueva política, pero a la hora de votar lo hace junto a los representantes de la más grosera demagogia y del más humillante populismo.

Dirigentes de su catadura moral y ética son los que destruyen a las sociedades, porque socavan la confianza de los ciudadanos en la política.

Para nosotros, para nuestro proyecto y todos nuestros candidatos, el desafío es terminar con el modelo que ha sumido en la angustia a millones de argentinos. Para nosotros el cambio pasa por la diversificación productiva, por abrirnos al mundo, por la dinamización y modernización del estado, por impulsar a los emprendedores. Vamos a enfrentarnos en las urnas a los que están aislando al país, a los que nos encierran, que nos ponen trabas para importar, exportar. Vamos también contra los socios provinciales de los que llevaron al país a esta situación desesperante. Eso ofrecen nuestros candidatos. Hay que cambiar de una vez por todas, ese es el gran desafío que tenemos en Neuquén, en la Argentina, y en general, en toda América Latina.

Nuestra propuesta política, la de Pablo Cervi y Jorge Taylor, la de Juntos por el Cambio, es exactamente lo contrario de esta política indecente y degradada. Nuestra propuesta es la propuesta de la responsabilidad con Neuquén y con la Argentina. Con toda la sociedad.

Pablo Cervi y Jorge Taylor tienen un proyecto político para mejorar las condiciones de vida de todos. Para desarrollar la producción y la economía, la educación y la salud, todo lo necesario para tener una mejor calidad de vida. Y no vamos a dejar que la Argentina sea conducida a la quiebra y al caos.

Juntos por el Cambio representa el Cambio verdadero, positivo y responsable para Neuquén.

Mario Ferrari (UCR), Oscar Garrido (UCR), Jonathan Barberis (UCR)

Valeria Todero (ARI), Belén Lopez (ARI), Christian Galván (ARI)

1 de Marzo de 2023

