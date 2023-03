Islas Malvinas: cuántos habitantes se definen como argentinos

Censo en Islas Malvinas

De acuerdo a los datos oficiales, un hombre señaló que su nacionalidad era argentina; una mujer se reconoció como brasileño-argentina; dos personas (una de cada sexo) se definieron como británico-argentinas; una mujer afirmó sentirse isleño-británico- argentina; y cinco habitantes (dos hombres y tres mujeres) se consideraron isleño-argentinos.

Es decir, diez personas que residen en las Islas Malvinas (0,27% de la población) cuenta con algún vínculo sanguíneo o familiar con la Argentina.

En ese sentido, se destaca la familia de Sebastián Socodo, el encargado del Cementerio de Darwin: él es argentino y conoció en Buenos Aires a su esposa Phoebe, nacida en Malvinas. Se casaron y en la Argentina continental nació Nicole: tras la crisis de 2001, decidieron mudarse a las Islas y allí nació Joshua.

En mayo de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) llevó adelante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y aclaró que no se pudo relevar a la población de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur porque esos territorios «se encuentran sometidos a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte«.

«Estas islas pertenecen al departamento Islas del Atlántico Sur«, dentro de la provincia de Tierra del Fuego, detalló el organismo.

Actualmente, el mayor empleador es el Estado, lo que no deja de ser sorprendente para una sociedad que adhiere a principios económicos liberales. El gobierno de las islas requiere de técnicos y profesionales para su funcionamiento. El organigrama de direcciones, secretarías y departamentos parece el de un país, no el de un pueblo de tres mil habitantes. Según el censo de 2016 (los datos liberados del censo de 2021 no incluyen este tema), el 29% de la población activa trabaja en el sector público. Muchos funcionarios especialistas en determinadas áreas son contratados en el exterior y constituyen parte de la población que, siendo británica o de países del Commonwealth, está de paso por un par de años en las islas.

En segundo lugar, como empleadores siguen el comercio y la actividad ganadera, con 9,7% de la fuerza laboral, gracias al aumento del precio de la lana en los últimos años. La lana es la principal exportación de origen ganadero; un poco más atrás vienen la carne de oveja y cordero. Durante la pandemia de Covid el gobierno local tomó medidas preventivas de protección a los productores: les compró una cantidad importante de lana y la almacenó hasta que la reapertura de los mercados le permitió venderla.

Con el turismo pasó algo similar. Para compensar las pérdidas derivadas del encierro, el gobierno organizó una especie de Pre Viaje, llamado TRIP Scheme, para que durante la pandemia los isleños pudieran recorrer las islas alojándose en las pequeñas posadas o cabañas que hay en diferentes lugares, en especial en las estancias ovejeras.

El gerente de uno de los hoteles de Puerto Argentino (Stanley) nos comentó que, salvo cuando cerró durante tres meses para hacer reformas, durante 2020 y 2021, siempre tuvo huéspedes: «Eran todos de acá. Gente del campo que venía a pasar un fin de semana, o los de la ciudad, que venían al hotel para variar un poco».

Hay pleno empleo en las islas, y mucha gente tiene dos ocupaciones, sobre todo en temporada alta de cruceros, cuando muchos pobladores se convierten en guías de turismo para hacer conocer las islas a los visitantes. El mismo gerente de hotel nos comentaba que estaba esperando a unos empleados nuevos provenientes de Nepal, porque como en las islas todo el mundo tiene trabajo, no se consigue mano de obra local. De hecho, entre sus empleados pudimos ver a tres filipinas, un colombiano y dos chilenos.

Por otra parte, los isleños son gente que así como antes estaban dispuestos a cortar turba durante todo el verano para tener durante el invierno (y aún hay quien lo hace) se las arreglan para hacer todo por sí mismos. Por cierto que hay plomeros, electricistas, mecánicos y demás, pero muchas de las personas que conocimos en diferentes viajes, sobre todo las que viven en estancias que no están en la ciudad, saben hacer un poco de todo y están acostumbrados a arreglarse solos.