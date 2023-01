La oposición fustigó a Cafiero por vincular a Macri con la “radicalización de las derechas” y la crisis en Brasil

En medio de la conmoción que persiste en Brasil y la región por el violento ataque de seguidores de Jair Bolsonaro a la Casa de Gobierno, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió duros reproches desde Juntos por el Cambio , luego de advertir sobre una “radicalización de las derechas antidemocráticas” y vincularlas en el plano local con el expresidente Mauricio Macri, al que comparó con Bolsonaro y Donald Trump.

En las redes sociales no faltaron las advertencias de legos y entendidos, quienes le recordaron a Cafiero que, así como un funcionario -y en particular los integrantes del cuerpo diplomático- debe evitar inmiscuirse en la política interna de un tercer país, el representante del Gobierno ante el mundo debe igualmente no exponer divisiones internas y mucho menos intentar usufructuar una crisis internacional en clave local.

Desde Juntos por el Cambio fueron un paso más allá: además de achacarle al Canciller su falta de preparación para el cargo , le recordaron las coincidencias entre la actitud que Bolsonaro tuvo con Luiz Inacio Lula da Silva, al negarse a participar en la ceremonia de traspaso presidencial, con el desplante que Cristina Kirchner le hizo a Macri en 2015.

“Señor Canciller, Mauricio Macri fue democráticamente electo y ejerció su mandato siempre con apego a la ley y respetando las instituciones, a diferencia de ustedes, que se hacen los democráticos cuando les conviene. Trate de estar a la altura de su cargo”, le reprochó a Cafiero Patricia Bullrich, presidenta de Pro.

“¿En serio vas a vincular a Macri con lo que pasó en Brasil, Cafiero? Antidemocráticos en la Argentina son los que militan la toma del Congreso y los que apoyan dictaduras”, señaló por su parte Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro, en alusión a la protesta del kirchnerismo contra la reforma previsional en 2017 y los vínculos del oficialismo con Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Las manifestaciones del canciller Cafiero son una vergüenza. Relacionar el ataque a las instituciones en Brasil con el expresidente Mauricio Macri sólo cabe en una mente infame y trasnochada. Ya no saben qué hacer para tratar de sostener el relato falaz del que viven”, afirmó Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR.

“Antidemocrático es no reconocer una derrota electoral incumpliendo con el traspaso de mando como lo hizo Cristina Kirchner. Qué clase de comparación hace Cafiero cuando nuestro país fue reconocido y elogiado por la política exterior de Macri”, inquirió Maricel Etchecoin Moro, legisladora de la Coalición Cívica. La diputada Paula Oliveto, otra alfil de Elisa Carrió, dio un paso más en su crítica al oficialismo: “En la Argentina hay alternancia y una oposición que se prepara para competir y ganarles. De derecha son los señores feudales que cambian las reglas de juego para ganar en provincias pobres. Mírate en tu espejo. Que patético este Canciller”.

En la misma senda se expresó el senador radical Pablo Blanco. “De derecha es multiplicar a los pobres para mantenerlos cautivos políticamente a base de planes mientras la inflación profundiza la pobreza. Ustedes fueron los que apedrearon el Congreso”, expresó, para recordarle a Cafiero que “el kirchnerismo se parece mucho al bolsonarismo: ambos no entregaron los atributos presidenciales a su sucesor y ambos colonizaron el estado”.

“Da vergüenza que tengamos un Canciller como Cafiero, sin solvencia técnica, sin conocimiento de política exterior y, fundamentalmente, que actúa con mala fe”, escribió en Twitter el jefe del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo.

“La que no entregó atributos como Bolsonaro fue CFK, su vice condenada, Cafiero. El ADN de los populistas autoritarios viene por izquierda y por derecha. Su gobierno está consumando un alzamiento contra la Corte. Ah pero Macri. Por favor, Cafiero. Decoro”, señaló por su parte Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri.

“Radicalización de las derechas”

En diálogo con El Destape Radio, Cafiero advirtió hoy sobre una “radicalización de las derechas antidemocráticas en la región”, al referirse a los ataques de seguidores de Bolsonaro contra las instituciones de Brasil. “Cuando era jefe de Gabinete y la oposición argentina hablaba de ‘infectadura’, yo advertí que había en la oposición una colonización de parte de tendencias de la derecha antidemocrática”, señaló Cafiero, para completar: “Esto es tanto (Donald) Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y lo representa (Mauricio) Macri en Argentina”.

Al referirse a la reacción de Bolsonaro ante lo ocurrido, dijo que “lo mismo dijeron Macri y muchos dirigentes violentos de Juntos por el Cambio (JxC) cuando colgaban bolsas mortuorias en Casa de Gobierno durante la pandemia”. “Cuando uno siembra odio, cosecha odiadores”, añadió Cafiero.

El Canciller afirmó que está en contacto permanente con autoridades brasileñas, y descartó que se esté planificando un viaje del presidente Alberto Fernández a ese país.

Además, se permitió trazar hipótesis sobre el ataque ocurrido este domingo y manifestó que hubo “una organización, con un esquema de financiamiento para avanzar en esta suerte de levantamiento con acciones violentas, además de un dejar hacer de parte de la autoridad” local.

Ante una consulta respecto de la rápida reacción de la Justicia brasileña ante lo ocurrido y la comparación con la investigación sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Cafiero aventuró que “cuando el Poder Judicial se siente amenazado actúan con más velocidad”, al recordar que en los disturbios de ayer también fue atacada la sede del tribunal supremo de Brasil.

