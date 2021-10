Investigan quien filtró una foto de Mirtha Legrand internada y hay graves pistas

La historia empezó como un chisme y se está poniendo pesada. Según se informó la semana pasada, dos personas habrían intentado hacerse pasar por médicos la semana pasada en el Sanatorio Mater Dei para obtener una foto de Mirtha Legrand internada. “Pero los pudieron agarrar y todo quedó en la nada”

Ahora, en Intrusos, revelaron que alguien tomó la foto y hay pistas graves porque todo sería dentro de la prestigiosa clínica del barrio de Palermo, a pasos del histórico departamento de la señora Mirtha Legrand (¿desde cuándo vive allí?), quien está internada después que tuviera una obstrucción coronaria por la que le colocaron dos stents.

«Acá estarían muy atentos y habrían abierto una investigación para saber de qué se trata; si esto fue verdad, quién y cómo habría obtenido esta foto», dijo en Intrusos el notero Alejandro Guatti.

«También hay una versión de que habría sido gente de la clínica que le sacó una foto a uno de los monitores que controla a Mirtha la 24 horas. Están muy atentos a ver quién habría sido esa persona», sumó.

Lo cierto es que la foto existe. Y ya hay una persona señalada como el culpable que la viralizó y es por eso que estudian las medidas a tomar en caso que salga en los medios.

La que tomó la voz de la familia en esto fue Juana Viale, quien algo molesta comentó: «Me parece una pelotudez que hagan esas cosas… No me enoja. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo», firmó la nueva conductora del programa de Mirtha.

COMO LE SACARON LA FOTO A MIRTHA LEGRAND INTERNADA



«Hubo dos personas, una disfrazada de médico y otra de enfermero, que quisieron colarse al cuarto piso para poder sacar una foto de Mirtha Legrand», contó Pía Shaw en Los Angeles de la Mañana, el programa de Angel de Brito.

«Cuando pasa en estas situaciones, siempre ocurren hechos inesperados. El personal de seguridad no sabía para quién trabajaban los intrusos, pero se dieron cuenta. Nadie subió al cuarto piso», informó.

