Intento de golpe en Bolivia: juró la nueva cúpula militar y detuvieron al general que encabezó el levantamiento

El presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó hoy sobre lo que describió como «movilizaciones irregulares» por parte de unidades militares, mientras tropas y vehículos blindados que se desplegaron frente a la sede del gobierno en La Paz. El incidente, catalogado como un intento de golpe de estado por parte del mandatario, despertó preocupaciones a nivel local e internacional sobre la estabilidad política del país andino.

Este miércoles por la tarde, la capital boliviana se vio sacudida por un despliegue inusual de tropas militares y tanques en la Plaza Murillo, frente a la sede del gobierno, ocupando posiciones estratégicas. Entrada la tarde, la tensión escaló cuando un tanque intentó derribar una puerta metálica del Palacio de Quemado.

Este miércoles militares armados y tanques irrumpieron en la capital boliviana.

«Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse», escribió el presidente boliviano en X.

El jefe de estado, Luis Arce, que no dudó en tildar el accionar como un intento de golpe contra el orden constitucional convocó a una “movilización nacional para defender la democracia», acusando al comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, de estar a la cabeza de la operación militar.

Zuñiga, por su parte, aseguró ante la prensa que «pronto» se formaría un nuevo gabinete pero fue remplazado en el cargo y las tropas regresaron a los cuarteles.

20.15 La policía detuvo al general Juan Zuñiga

El destituido comandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, fue detenido la noche de este miércoles tluego de comandar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.

Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar. «¡Está detenido mi general!», señaló el viceministro de Gobierno (Interior), Jhonny Aguilera, según mostraron imágenes de la televisión estatal.

19:00 Morales instó a Arce a demandar penalmente al general Zuñiga

«Además del cambio del Alto Mando Militar, se debe proceder inmediatamente con un proceso penal y con la baja del Gral. Zúñiga y sus cómplices en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas», publicó el expresidente Evo Morales en X.

18:40 Diana Mondino: «La democracia no se negocia»

La canciller argentina, Diana Mondino, enfatizó en su cuenta de X el compromiso con la democracia frente a la crisis boliviana. «Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado». Dos horas después de la rebelión militar en la capital de Bolivia, Mondino reiteró: «La democracia no se negocia«.

18:35 Lula da Silva: «Soy un amante de la democracia»

«La posición de Brasil es clara. Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia de nuestro hermano país, presidido por Luis Arce», publicó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

18:30 Arce designó un nuevo comandante en jefe del Ejército boliviano

Después de haber realizado declaraciones incendiarias e impulsado una rebelión militar, Zuñiga fue destituido de su cargo y reemplazado en el cargo por José Wilson Sánchez, quien exhortó a todas las tropas a volver a los cuarteles de manera inmediata.

«Zúñiga, le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados», dijo Sánchez al militar sublevado.

18:15 Juan Zuñiga: «Las Fuerzas Armadas pretenden desestructurar la democracia»

El general Juan Zúñiga, comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, detalló sus motivos para impulsar la movilización de las Fuerzas Armadas que sacudió la estabilidad política de Bolivia. En su extenso comunicado desde la fachada del Palacio Quemado, exigió reformas profundas para «reestablecer la democracia verdadera» en el país.

«El ejército principalmente, la Armada, la Fuerza Aérea están movilizadas. Estamos escuchando el clamor del pueblo porque desde hace muchos años una elite se ha hecho cargo del país, dueños del Estado, vándalos están en las diferentes estructuras del estado, destrozando la patria. Miren en qué crisis nos han dejado», exclamó Zúñiga, subrayando la urgencia de cambios profundos en la estructura del gobierno boliviano.

«Las FFAA pretenden desestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, de unos dueños que están hace 30, 40 años majando el país. Un pedido que he recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Desde Camacho, desde Añez, los generales, los tenientes coroneles, los mayores…», lanzó el militar, enfatizando la necesidad de restaurar la justicia y la equidad en el sistema político boliviano.

«Ese es el pedido de las FFAA, del soldado a pie que vamos a cumplir. Queremos reestablecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren donde nos han llevado. El pueblo no tiene futuro y al ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños», indicó Zúñiga.

17:55 Jeanine Áñez condenó la movilización de los militares en La Paz

«Repudio total a movilización de Militares en plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional, el MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia», posteó la expresidenta Jeanine Añez Chávez, actualmente encarcelada.

17:50 Luis Arce: «Estamos firmes para enfrentar todo intento golpista»

En un mensaje grabado desde Casa Grande, el presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó a la nación y a la comunidad internacional sobre lo que describió como un intento de golpe de Estado contra su gobierno.

«Al pueblo boliviano, y a la comunidad internacional, el país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos el gobierno nacional con todos su ministros y ministras firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia», aseguró Arce, rodeado de funcionarios clave de su administración.

El mandatario convocó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la democracia y contra los intentos golpistas: «El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas».

17:35 La central gremial boliviana convocó un paro general en medio del caos

Los sindicatos de Bolivia han convocado a una huelga general. Juan Carlos Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), hizo un llamado «urgente» a los militares para que reconsideren su postura, y anunció que la central obrera ha iniciado un paro de actividades de manera inmediata.

17:30 El vicepresidente boliviano afirmó que fue un golpe de Estado

«Denunciamos a la comunidad Internacional que en Bolivia hay un Golpe de Estado contra nuestro Gobierno democráticamente elegido», posteó David Choquehuanca, número dos del presidente Luis Arce.

17:25 Gabriel Boric repudió los hechos en Bolivia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su «preocupación» por la situación en Bolivia y respaldó a su par boliviano Luis Arce.

«Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar», escribió Boric en sus redes sociales.

17:10 Morales convocó una movilización para «defender la democracia»

Por su parte, el expresidente Evo Morales, figura central de la coyuntura política boliviana y actualmente enemistado con Arce, convocó a una movilización popular para «defender la democracia».

“Se gesta el golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convócanos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia”, escribió el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) en su cuenta de X.

17:00 Los motivos de la inestabilidad en Bolivia

La escalada antidemocrática de este miércoles en la capital boliviana ocurrió en un contexto de rumores persistentes sobre la posible destitución del general Zúñiga, quien fue nombrado por Arce para ocupar el màximo cargo militar en noviembre de 2022.

Estos rumores surgieron después de unas controvertidas declaraciones del comandante del Ejército, donde manifestó que detendría a Evo Morales si intentaba postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2025, a pesar de una inhabilitación judicial.

«Legalmente está inhabilitado, ese señor no puede volver a ser más presidente de este país», afirmó Zúñiga en una entrevista reciente con un canal de televisión.

Días después, una vez consumado su intento de rebelión, en declaraciones televisivas Zuñiga pidió la liberación de los «presos políticos» en Bolivia, citando el caso de Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, condenados por su rol en la destitución de Evo Morales de 2019 luego de que intentara postularse a una nueva reelección.

16:55 La rivalidad entre Arce y Morales

Las declaraciones del máximo jefe de las Fuerzas Armadas ahondaron aún más las tensiones políticas en Bolivia, que padece la inestabilidad generada por la interna dentro del oficialismo, protagonizada por el presidente Luis Arce y por Evo Morales, su antecesor y figura indiscutida del MAS.

La rivalidad entre ambos estalló cuando Morales anunció su intención de competir en las elecciones presidenciales de 2025, a pesar de estar inhabilitado por la justicia, realizando mitines políticos en localidades donde el MAS es dominante.

Luis Arce y Evo Morales

Arce, exministro de Economía de Morales y autor del «milagro boliviano», también tiene intenciones de competir por un segundo mandato, acusó a Morales de boicotear su gobierno y de confabular con la oposición para socavar su mandato.

A esto suma que Bolivia enfrenta una crisis económica y política que provocó un aumento en las protestas y bloqueos de carreteras en todo el país en las últimas semanas. La situación fue alimentada por la escasez de combustibles y dólares, así como por el incremento en los precios de los alimentos.

16:50 La OEA repudió el intento de golpe en Bolivia

La situación generó una rápida respuesta tanto a nivel nacional como internacional, con voces que llaman a la calma y al respeto por las instituciones democráticas en un país marcado por las turbulencias políticas en los últimos años.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) «no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional» en Bolivia, dijo este miércoles el secretario general de la organización, Luis Almagro, al condenar los movimientos irregulares del ejército boliviano frente a la sede de gobierno de La Paz.

«Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la secretaría general de la OEA no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar», dijo Almagro en Asunción, donde se celebra hasta el viernes la asamblea general de la organización.

16:45 Zuñiga dice que formará «un nuevo gabinete»

Zuñiga legó en un vehículo blindado a la Plaza Murillo, donde declaró que todas las unidades de su fuerza, la Armada Boliviana y la Fuerza Aérea Boliviana, están en estado de acuartelamiento. Anunció planes para «tomar» la Casa Grande del Pueblo y la formación de un «nuevo gabinete», según lo expresado por el militar.

16:30 Luis Arce denunció un intento de golpe de estado

El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de Golpe en Bolivia. «Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse», dijo en X.

Según testigos, a lo largo del miércoles tropas y tanques militares incursionaron en La Paz bajo las órdenes del relevado comandante del Ejército de Bolivia, general Juan José Zúñiga.