Insólito: Por qué Fred Astaire nunca pudo disfrutar ver sus propias películas

Durante décadas, las anécdotas sobre Fred Astaire y su búsqueda permanente de la perfección hicieron las delicias de los mitos urbanos, o al menos los de Hollywood. Ginger Rogers, por ejemplo, contó que en Invitación la baile la hizo ensayar tantas horas que le salieron ampollas y sus pies sangraban.

Ahora, revisionistas de la historia del cine desenterraron un viejo reportaje de Fred Astaire en el programa televisivo de Dick Cavett, en 1971. Ahí, en conductor le pregunta al actor de 72 años si veía sus películas que se pasaban a menudo en los canales de televisión los domingos por la tarde. Y el astro le contó que estaba al tanto que se emitían bastante seguido, pero que no podía ver el «horrible» trabajo que había hecho.

Muy crítico

«Realmente no miro aquellas películas -dijo- porque si me las cruzo de casualidad me da un shock. ¡No me gusta mirarlas! Me pasa que de inmediato pienso que podría haberlo hecho mejor».

Fred Astaire nunca dejó de filmar en películas para cine o televisión, pero aparentemente nunca estaba satisfecho con su performance. Tampoco reveía sus tomas al momento de filmarlas, al menos en las partes habladas, porque las coreografías las revisaba obsesivamente.

Cavett tuvo la valentía y originalidad de preguntarle a una estrella de Hollywood algo que mucha gente tiene la curiosidad de saber: ¿mira sus películas en reuniones o estrenos? Según contestó Astaire, «Creo que me iría del lugar. Una vez, no hace mucho, aparecí en pantalla y no podía recordar lo que era. No reconocí la escena, así que apagué el televisor».

-¿Pero qué es lo que le molesta tanto, su actuación?

-Siempre pensé que no tenía mucho talento. No es por desmerecerme, pero realmente no creo que soy un buen actor. Hay cosas que puedo hacer y las hago bien. En definitiva, me gusta hacer cine. Sino no hubiera hecho nada.

Sin muchos premios

A lo largo de su carrera, Fred Astaire recién recibió una nominación al Oscar en 1975, por Infierno en la torre. Su carrera teatral y su posterior carrera cinematográfica abarcó un total de 76 años, en los que intervino en 31 películas musicales. Formó una de las mejores parejas de baile de la historia del cine con Ginger Rogers, con quien rodó diez películas que revolucionaron el género.

En 1981, recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.

Murió el 22 de junio de 1987 a los 88 años, debido a una neumonía. Fue sepultado en el Cementerio Oakwood Memorial Park en Chatsworth, California. Poco antes de su muerte, en 1987, dijo a los medios: «No quería dejar este mundo sin saber quién era mi sucesor, gracias Michael Jackson».

