Insólito: la NASA creó una herramienta para escuchar cómo suenan las voces humanas en Marte

La NASA acaba de presentar oficialmente una revolucionaria herramienta tecnológica desarrollada a partir de los datos recogidos por el róver Perseverance, que les permite a las personas nada más ni nada menos que poder escuchar cómo sonarían sus voces en Marte.

Según explica la agencia espacial norteamericana a través de un comunicado de prensa publicado en su página oficial, para poder utilizar esta herramienta, hay que ir a la sección “Sounds of Mars” (“Sonidos de Marte”), seleccionar la pestaña “You on Mars” (“Estás en Marte”), mantener pulsado el botón para grabar un audio de no más de 10 segundos de duración -ya sea con el micrófono de la computadora, tablet o del celular-, para, finalmente, descargar el archivo, escuchar la inédita versión marciana de la grabación y compartirlo con quienes se desee.

Además, desde la NASA informaron que los internautas también podrán acceder a amplia y variada lista de reproducción con grabaciones que fueron recogidas por el Perseverance, que está equipado con dos micrófonos que le permiten grabar directamente los sonidos del Planeta Rojo.

“Si estuvieras en Marte, seguirías sonando más o menos como tú mismo, escuchando una versión más silenciosa y amortiguada de lo que oirías en la Tierra, y con más retardo en el sonido”, afirman desde la NASA.

“En Marte, la atmósfera es completamente diferente. Pero el mayor cambio en el audio sería el de los sonidos agudos, más altos que la mayoría de las voces. Algunos sonidos a los que estamos acostumbrados en la Tierra, como silbidos, campanas o cantos de pájaros, serían casi inaudibles en Marte”; concluyen los creadores de esta herramienta que, seguramente, no solo dará mucho qué hablar sino, fundamentalmente, de escuchar.