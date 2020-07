Inseguridad rural: “No ando rompiendo silobolsas por el campo”, dijo Juan Grabois

El dirigente social negó estar detrás de los ataques a productores. “Me acusan por proponer debates que no quieren abordar”, indicó.

El dirigente social Juan Grabois negó ser “referente ideológico” de los ataques a silobolsas que denuncian las agrupaciones agropecuarias y preocupan al Gobierno. “No ando rompiendo silobolsas por el campo argentino”, dijo, en respuesta a una acusación de Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores.

El referente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sostuvo que “no tiene sentido” sindicarlo como autor intelectual de esos hechos delictivos.

“Me acusan por proponer debates que no quieren abordar. Por ejemplo, la reforma agraria, la situación sistemática de negreo en las exportaciones, que no es un problema de los productores sino de los acopiadores y las cerealeras, como Vicentin”, dijo Grabois a radio AM 750.

“No sé quién puede romper un silobolsa, pero debe ser algo así como romper la ventana de una fábrica o un vandalismo como pintar con aerosol, salvo que haya algo como algunos me dicen que conviene que el seguro te pague”, sugirió Grabois. “Si tuviera una política de romper silobolsas, lo diría abiertamente, pero no es así”, añadió.

La proliferación de roturas de silobolsas e incendios de campos provocaron fuertes reclamos de las entidades rurales, que llegaron a la cúpula del Gobierno. Anoche, los ministros de Seguridad y Agricultura, Sabina Frederic y Luis Basterra, transmitieron a la mesa de enlace la preocupación oficial y anunciaron un protocolo para atender este tipo de delitos. También el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció un proyecto para subir las penas en casos de vandalismo rural.