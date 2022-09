Inimputabilidad: la carta que podría jugar la defensa de Sabag Montiel, el acusado de intentar asesinar a la Vicepresidenta

Fernando Sabag Montiel, el acusado de haber gatillado contra la vicepresidenta, sería sometido a un peritaje psiquiátrico más profundo que el análisis que se hizo en las primeras horas posteriores a su detención. Es que si bien el médico legista indicó que el detenido estaba ubicado en tiempo y espacio para poder declarar, otros informes detectaron un estado “alterado” con relatos confusos que podrían hacer dudar sobre su salud mental. Se estima que un estudio completo, del que participará un perito propuesto por la defensa, permitirá tener un panorama más completo sobre la personalidad del detenido y su estado mental.

Por eso, no se descarta que una de las cartas que pueda jugar la defensa llegado el momento es sostener que no comprendía la criminalidad de sus actos. Hasta ahora, no se presentó nada , indicaron a Infobae fuentes judiciales. La decisión de avanzar en esa estrategia dependerá de los próximos informes y las pruebas que vaya sumando la causa.

La causa está en secreto de sumario. Hasta que la jueza María Eugenia Capuchetti tomó esa decisión en la noche del domingo para proceder a la detención de Brenda Uliarte, la joven novia del implicado que aparecía acusado de haber gatillado contra la vicepresidenta. La joven lo había acompañado al atacante en momentos previos al hecho. Será indagada este martes.

Para su pareja, en tanto, comenzó a correr el reloj para poder resolver sobre su situación procesal. Las pruebas parecen encaminarlo a un procesamiento por homicidio en grado de tentativa. Es que las pruebas en su contra, más allá del teléfono celular, parecen claras a la hora de incriminarlo, con una detención in fraganti, cámaras que lo registran, un tatuaje que lo certifica empuñando y el ADN en el arma.

No es fácil en una causa conseguir la declaración de inimputabilidad. Pero aún así llamó la atención un informe de la Policía Federal que, tras una entrevista con Montiel en su lugar de detención, reportó “relatos confusos” e “ideas delirantes” por parte del implicado y recomendaba la evaluación de un equipo interdisciplinario para diagnóstico y tratamiento.

Sus amigos lo creen capaz de haber querido matar a la vicepresidenta. Aseguran que sus conductas extrañas se profundizaron tras la muerte de su madre. Sus redes sociales muestran mensajes insensatos y cambios permanentes de su aspecto, que incluían tatuajes asociados con el nazismo. Cuando los policías llegaron a su casa para allanarla, después de su detención, se encontraron un casa en desorden y un olor insoportable que venía de un inodoro tapado desde hacía varios días. También secuestraron dos cajas de bala calibre 9 milímetros con 50 proyectiles cada una, una laptop y la Sube.

Un informe del Cuerpo Médico Forense indicó que Sabag Montiel estaba ubicado en tiempo y espacio y entendió que se podía proceder a la toma de la declaración indagatoria. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo lo encontraron “normal” cuando lo fueron a interrogar y se encontraron con un imputado que se negaba a declarar y aseguraba que podría hacerlo más adelante. Tras ese trámite, ocurrido el viernes por la noche, la jueza habilitó que un perito de parte se entrevistara con el detenido para evaluar su estado mental. Según trascendió, la defensa aún no hizo ningún planteo porque aguarda saber qué aparece en estos estudios.

En el mientras tanto la causa avanza con el análisis de más cámaras de seguridad y el interrogatorio a miembros de su entorno, que complicarían al detenido y su novia. Se está intentado recuperar la información del celular secuestrado, que se perdió tras una fallida pericia. Los diálogos de whatsapp, su búsqueda en google y su actividad en redes sociales permitirán completar un cuadro sobre su personalidad y su conducta en relación al intento de homicidio de Cristina Kirchner.

