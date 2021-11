Informe Sauvé,¿punto de inflexión en la Iglesia católica?

Mientras en Lourdes se celebra la Asamblea de Obispos, la corresponsal de TVE entrevistó hace unos días al autor del Informe que ha revelado los abusos a miles de menores de forma sistemática en el seno de la Iglesia Católica en Francia desde 1950. Este informe realizado por Jean-Marc Sauvé ha centrado parte de las jornadas de estudio de los responsables eclesiásticos.

De momento, ya han reconocido su responsabilidad como Institución en estos hechos, pero según Sauvé todavía queda mucho camino por recorrer para prevenir la pederastia en este ámbito.

Cuando hace dos semanas TVE se planteó entrevistar a Jean-Marc Sauvé, no parecía probable que aceptase el encuentro. No solo por ser un alto funcionario del Consejo de Estado francés, sino, sobre todo, por el tema tan delicado sobre el que iba a versar la entrevista: su informe sobre los abusos sexuales a más de 200.000 personas cuando eran menores y en el seno de la Iglesia católica en Francia en los últimos 70 años.

Para ahondar en esta cuestión, acude a un caso que conoció en primera persona. «Cuando era pequeño, tenía un profesor que era cura y nos enseñaba órgano. Un día desapareció y no supimos el porqué. Cuando he sido presidente de esta Comisión he sabido que tuvo problemas con niños, conmigo no, y que fue apartado del colegio. Pero no existe ningún expediente sobre él y esos problemas. O no se hizo nunca, o si se hizo, la Iglesia y la Justicia lo destruían cuando pasaban diez años de la muerte de ese religioso. Son pistas que se han perdido».

Sauvé apuesta también porque se hagan evaluaciones internas anuales y que se comuniquen las irregularidades. « Hay que dejar constancia de esos comportamientos, no se pueden perder en una confidencia a un solo superior, y que después cuando dentro de unos años se repitan los abusos, se pregunten qué ha pasado. Esta la parte del secreto profesional, cierto, no se puede decir todo a todo el mundo, pero se debe descifrar un hecho grave».

Sauvé ahonda en ejemplos para visualizar cada una de las iniciativas que considera que la Iglesia católica debería tener en cuenta para atajar los abusos sexuales. Una de ellas es la selección de los religiosos, del personal, y de hasta de los propios sacerdotes. «Es un trabajo que ha sido imperfecto», afirma. «Por ejemplo, ha habido casos en los que existían dudas de que una persona debía ser ordenada. Había mostrado ya comportamientos no acordes con lo que es un buen sacerdocio, pero finalmente se le ordenaba bajo el precepto de que la Iglesia le ayudaría y que por una especie de milagro se podría encarrilar. Y claro, esto no pasaba».

La sexualidad, el gran tabú para la Iglesia

Otro problema para la Comisión Sauvé es que para la Iglesia todo lo que toca a la sexualidad es tabú, no se habla de ello. «Y esto tiene unas consecuencias terribles, porque lo que no se nombra claramente, no existe», explica.

«Todo se difumina bajo el término de los gestos inapropiados, y el delito se pierde. Por ejemplo, no se puede poner al mismo nivel de los gestos inapropiados una relación consentida entre un sacerdote con una mujer adulta, y un abuso a un menor. Una violación es una violación, no es un gesto inapropiado». Sauvé incide en la importancia del lenguahe con otro ejemplo. «Otro ejemplo, a veces se habla de curas pedófilos como curas que tienen problemas con niños. Si no se utiliza bien el lenguaje, si no se llaman a las cosas por su nombre, no se puede evaluar el problema real, ni hacer una escala de gravedad en las agresiones», reclama.

“Si no se utiliza bien el lenguaje, si no se llaman a las cosas por su nombre, no se puede evaluar el problema real“

Para Sauvé, la Asamblea de este año debe ser un punto de partida para trabajar en todas estas líneas. Considera que ya hubo un cambio de percepción del problema interno a partir de 2015.

«Yo prefiero que el informe sea un punto inicial que sirva para trabajar en firme con medidas concretas y que la Iglesia Católica deje de ser el entorno en el que hay una mayor prevalencia de violencia sexual al menor después de los círculos familiares, y de amigos», afirma, reconociendo que el camino del cambio podría ser un poco largo todavía, pero que incluso es preferible que así sea si las piedras que se ponen son guías seguras.