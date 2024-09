Imputaron a Alberto Fernández por abuso de autoridad en la causa que investiga la extensión de la cuarentena

El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este miércoles al ex presidente Alberto Fernández por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la causa que investiga si la cuarentena por la pandemia del coronavirus se extendió más allá de lo necesario, por razones estrictamente políticas.

Stornelli impulsó así una denuncia que había presentado el fiscal federal Guillermo Marijuan en base a dichos del ex ministro de Economía Martín Guzmán, que en los últimos días señaló en declaraciones periodísticas que la cuarentena fue una «bandera política».

En la presentación judicial el fiscal pidió que se «recabe la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia a través de las cuales se establecieron restricciones para las libertades ambulatorias de las personas, la posibilidad de llevar a cabo reuniones de cualquier tipo, y sobre las distintas actividades económicas y sociales».

«A su vez, resultaría de interés contar con aquellos antecedentes técnicos -y dictámenes jurídicos- que dieron sostén a aquellas decisiones, debiéndose recabar, al efecto, los expedientes completos».

También se requirió la «videograbación original» de la entrevista a Guzmán y se ordenó la «transcripción de su contenido».

Además, solicitó que se «llame a prestar declaración testimonial a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales de las actividades más destacadas del país, tanto de la industria como del comercio, para que se explayen respecto del nivel de actividad del rubro que representan al tiempo de la pandemia y los efectos que tuvieron las restricciones en cada uno de los ámbitos que representan».

La causa está en manos de la jueza federal María Servini, que tiene que decidir si ordena lo que Stornelli pide como prueba.

El fin de semana último Guzmán había declarado que la cuarentena «fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno», al tiempo que consideró que para él fue «más larga de lo que debió haber sido».

Alberto Fernández. Foto: Agencia NA

Por otra parte, el fiscal federal Ramiro González convocó para este jueves a las 9 a las abogadas del ex presidente Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez para abrir los sobres con las declaraciones hechas ante escribano de tres testigos que fueron aportados por el ex mandatario en la causa en su contra por violencia de género.

La fiscalía decidió primero abrir esos sobres, leer el contenido y escuchar los planteos de las partes para, después, decidir si cita a declarar a esas personas.

La abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, aportó los testimonios que permanecen en sobre cerrado en la sede de la fiscalía, en el quinto piso de los tribunales de Retiro.

La defensa del ex presidente sostuvo que los nombres de los testigos identificados con letras debían permanecer reservados por cuestiones de «seguridad nacional», ya que se trata de ex trabajadores de la quinta presidencial.

Una vez concluido este trámite, a las 10 comenzará la declaración como testigo del ex titular de la Unidad Médica presidencial Federico Saavedra, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica presidencial.

Carreira presentó un escrito en el que hizo saber que su cliente relevó de la obligación de guardar secreto profesional al médico Saavedra solo en lo referido al objeto de la causa.

El relevo está «estrictamente ceñido al objeto procesal» de la causa, según aclaro la defensa en un escrito presentado en la fiscalía de González

Por su parte, Yañez ya había relevado del secreto a Saavedra cuando declaró por Zoom en la causa.

Para el 12 de septiembre está citada a declarar Sofía Pacchi, al momento de los hechos amiga de Yañez y una de las asistentes a su fiesta de cumpleaños en la quinta de Olivos durante la pandemia.

La Fiscalía aguarda además el resultado del trámite de un exhorto a España para que declare por videoconferencia la madre de Yañez, Miriam Verdugo, quien se encuentra en ese país junto a su hija y a su nieto, el hijo del ex presidente y Yañez.

En la causa se pidió también por exhorto el secuestro del teléfono celular que Yañez tiene en España, en tanto hay pendientes medidas de prueba vinculadas a ingresos y egresos de la quinta de Olivos, entre otras.

Sobre el teléfono de Yañez, al librar el exhorto el juez de la causa Julián Ercolini no aceptó que la extracción de datos se hiciera en España y que lo obtenido se enviara a Argentina, sino que ese procedimiento debe llevarse a cabo en el país.