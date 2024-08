¿Ilusión o realidad? Sí, los perros se parecen a sus dueños, y el asunto es serio

Investigadores están en la búsqueda de una respuesta bien fundamentada a por qué los perros se parecen a sus dueños. Esto sabemos hasta ahora.

No es broma; tú puedes darnos la razón. Es casi seguro que en más de una ocasión te has encontrado con perros que se parecen a sus dueños. Hasta es probable que si haces la búsqueda en internet, des con varias imágenes que sirven de constancia de este curioso fenómeno. Y sí, aunque cueste creerlo, algunos científicos se han preguntado por qué pasa esto, qué hay detrás. Tal vez te sorprenda saber que sí existen hipótesis para explicar el asunto. Aquí te contamos algo de lo que se sabe.

Algunos estudios en torno al tema

«Aunque no se trata de un fenómeno universal entre dueños y perros, hay indicios de que los perros de raza pura y sus dueños tienden a parecerse en cierto grado», explica, a Live Science, Katrina Holland, investigadora del equipo de comportamiento humano de Dogs Trust, una organización benéfica del Reino Unido.

En efecto, por ningún motivo decimos que esto sea una clase de ley natural que no acepta excepciones. Es más, la mayoría de los casos probablemente no cuadren con la situación. Pero también es real que los casos que aquí nos interesan existen y que no son pocos.

PeskyMonkey/Getty Images

Hay estudios hechos sobre esta línea que han puesto a prueba a sujetos en el emparejamiento de fotos de perros de raza pura con otras de sus dueños. A partir de las similitudes, se han relacionado exitosamente las parejas de humanos y canes.

En 2004, un estudio demostró que la gente elige perros que se parecen a ellos desde el principio. Es decir, sin importar el tiempo que llevan juntos, esta circunstancia entre perros y dueños puede presentarse al momento de mostrar una preferencia por un can.

¿Por qué los perros se parecen a sus dueños?

De acuerdo con la información recabada por Live Science, una hipótesis es que tendemos buscar personas parecidas físicamente a nosotros, incluida la pareja. Algunos investigadores creen que esto se replica con nuestros animales de compañía.

«Los resultados de un estudio reciente indican que los perros y sus dueños se parecen en las cinco grandes dimensiones de la personalidad: extraversión, amabilidad, apertura, conciencia y neuroticismo», afirma Holland.

Es cierto que no hay una respuesta final. No obstante, las investigaciones están tomando con seriedad el tema, buscando definir cuál es esa motivación oculta que nos lleva a ir tras lo que en su exterior, y en su interior, se parece a nosotros.