Hoteleros uruguayos piden ayuda al gobierno para evitar una fuga masiva del turismo de su país hacia Argentina

El Ministerio de Turismo apoyó la solicitud de los operadores del sector turístico y solicitan IVA tasa cero en hoteles del país para uruguayos durante la temporada. En tanto, desde el Ministerio de Economía señalaron a El País que actualmente la propuesta no está siendo estudiada.

Luego de dos temporadas atípicas y negativas producto de los efectos de la pandemia, el sector turístico se prepara de cara a una nueva temporada y esperan que sea positiva. Sin embargo, la brecha cambiaria con Argentina provoca temor entre los operadores debido a la posibilidad de que los uruguayos elijan veranear en el país vecino, sobre todo aquellos de menor nivel socioeconómico.

Según declaró el ministro de Turismo, Tabaré Viera, esta temporada continuará con la “línea de crecimiento que se verifica trimestre a trimestre después de la apertura de frontera en noviembre de 2021″, pero advirtió que no quiere “hacer adivinaciones”.

La medida de no cobrarle a los uruguayos el IVA en hoteles se está pidiendo con el objetivo de beneficiar al turismo interno y ofrecerle a los locales un precio que, en su totalidad, haga del quedarse en el país una buena opción. Este beneficio ya había sido ofrecido durante la pandemia.

Desde Turismo se hará llegar a Economía un “paquete de argumentaciones”, porque las diferencias entre los hoteles de cinco y cuatro estrellas en relación al resto representan una gran dificultad para que los menos favorecidos puedan superar la salida de la crisis provocada por el covid-19. Según expresó a la prensa la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, “aquellos (hoteles) que dependen de la clase media argentina” son los que más dificultades presentan.

Actualmente Uruguay ofrece la exoneración en el pago del IVA en hoteles para extranjeros durante todo el año. A ese beneficio para no residentes se le suma el IVA cero en restoranes, en catering para eventos, en servicios para fiestas y en arrendamientos de vehículos hasta abril del 2023 inclusive. Además, los no residentes reciben la devolución del 10,5% del precio en el arrendamiento de inmuebles con fines turísticos. Otra inquietud que manifestaron es la competencia que representan las plataformas por internet que ofrecen alojamiento no regularizado”, indicó Viera.

Sin embargo, desde el ministerio de Economía expresaron a El País que el beneficio aprobado durante la pandemia “fue algo excpecional que se dio con las fronteras cerradas” y que por el momento no están contemplando la posibilidad de retomarlo.

En este contexto, desde el sector señalaron que están apostando al turista brasilero para paliar la falta de argentinos -sobre todo de clase media- y desde el ministerio agregaron que se pretende mejorar la conectividad aérea entre Brasil y Uruguay, como también con otros países de la región como Chile.

