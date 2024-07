Horror en Plottier: secuestraron, torturaron y amenazaron de muerte a un hombre y su familia

Si usted cree que lo peor de nuestra especie ya ha sido contado, le puedo asegurar que no y estamos en una provincia donde la violencia es prolífica. Si no, pase y vea el horror que padeció un hombre y su familia en Plottier. Cuando se entere quiénes fueron los agresores, no lo va a poder creer.

El caso estuvo bajo absoluta reserva debido a que la brigada de investigaciones de la Comisaría 46 de Plottier debió trabajar a destajo para esclarecer el hecho y dar con los autores.

Denuncia de un secuestro

El pasado jueves 18 un hombre magullado, con marcas visibles de golpes en el rostro y ataduras en las muñecas, ingresó a la Comisaría 46 de los Álamos de Plottier a radicar una denuncia. Mientras relataba lo sufrido hubo pausas extensas, le acercaron un vaso de agua y hasta advirtieron que todavía estaba conmocionado.

El hombre de 24 años denunció tortura, amenazas de muerte y privación ilegítima de su libertad sufridas por él, su pareja y sus dos hijos menores.

Tras la denuncia, los policías le dieron aviso a la fiscalía de Actuación Genérica que ordenó derivar al hombre y su pareja al hospital local para certificar las lesiones y en paralelo se puso a trabajar la brigada de investigaciones.

En el hospital de Plottier un médico certificó que el hombre presentaba lesiones en las muñecas, hematomas en rostro, en la zona del cuello y en tobillos, entre otras varias. En tanto su pareja presentó lesiones en las muñecas propias de ataduras.

El secuestro y tortura del hombre se produjo en la toma Evita de Plottier.

Claudio Espinoza

Relato del horror

Le advierto, el relato escala en violencia, pero son los hechos en crudo.

La pesadilla ocurrió entre el martes 16 y el miércoles 17 de julio. Todo arrancó la tarde del martes, mientras el hombre trabajaba en una obra en construcción en Neuquén Capital. Su empleador llegó en una camioneta y le pidió que lo acompañara con la excusa de realizar unos trámites.

Del lugar de trabajo pasaron por la casa de otro hombre, que no conocía, pero que subió rápidamente a la camioneta. Dieron un par de vueltas charlando en forma amena, pero no fueron a realizar ningún trámite ni ver ningún trabajo, lo que llamó la atención de este joven albañil oriundo de Bolivia que lleva varios años viviendo en la provincia y que no imaginó lo que le sucedería.

Lo cierto es que cuando comenzó a oscurecer, siempre dentro de la camioneta, tanto su empleador como el hombre que habían pasado a buscar lo comenzaron a golpear salvajemente, le taparon la boca para que no pudiera gritar y lo ataron con cuerdas y precintos mientras lo amenazaban de muerte.

En medio de esa situación extrema, su empleador, también oriundo de Bolivia, “le hace saber que le habían robado dinero y sospechaba de él”, confió una fuente a LMN .

El trabajador le dijo que no tenía nada que ver, que no sabía de qué le hablaba, pero el patrón no solo no le creyó, sino que articuló la segunda fase del plan.

La celeridad del personal policial de la Comisaría 46, del barrio Los Álamos, fue clave para dar con la pareja de agresores.

Secuestro y tortura

Los pongo en contexto. El trabajador vive con su pareja y dos hijos chicos en un monoambiente interno ubicado al fondo del predio de la propiedad de su patrón, el mismo que lo estaba acusando de ladrón y bridándole una golpiza. Sigamos.

Con total impunidad el patrón lo llevó a su casa ubicada en la toma Evita de Plottier donde lo ingresaron amordazado y maniatado. Allí, se sumó la esposa del empleador y fueron a buscar a la pareja del hombre. Bajo amenazas la llevaron a ella hasta la casa y a los chicos los dejaron solos en el monoambiente, que más que monoambiente en una piecita apretada.

A la mujer la maniataron a una silla en el living mientras observaba cómo a su pareja lo golpeaban y exigían el dinero supuestamente robado. Si todo esto le parece muy salvaje, espere que se pone peor.

El empleador puso la televisión a todo volumen y recurrió a algunas herramientas para torturarlo. Con una tenaza corta fierros lo amenazó con arrancarle los dedos, pero no se atrevió a utilizarla.

El caso se manejó con extremo hermetismo de parte de policía y justicia.

Sebastián Fariña Petersen

No obstante, tomó un cuchillo y lo puso a calentar en una hornalla de la cocina. En cuestión de minutos la hoja brillaba al rojo vivo. Luego, le provocó cortes y quemaduras en el cuerpo.

Como el albañil insistía con su inocencia y con que estaba cometiendo un error; el patrón recurrió al taladro inalámbrico que se lo apoyaba en la cabeza y le exigía que confesara el robo, luego lo alejaba unos centímetros y lo accionaba. ¡Un delirio!

A todo esto, a la mujer la dejó regresar al monoambiente con los chicos y le sacó todos los celulares. Además, le dijo que si intentaba escapar, su pareja lo pagaría. Las escenas presenciadas le bastaron para entender el mensaje. La mujer quedó sumida en el terror y los chicos no paraban de llorar. Todo era pánico.

Un golpe de suerte

La noche del martes, el hombre terminó secuestrado en la planta alta de la casa de su patrón donde continuaron agrediéndolo. Obviamente no lo invitaron a cenar, pero le tiraban baldazos de agua fría para que no se durmiera y no le permitieron ir al baño, por lo que no hace falta mucho detalle para imaginar cómo amaneció el miércoles.

Recién en horas de la tarde, la victima logró zafarse y escapó con un trote débil, con tropiezos y caídas, hasta llegar al monoambiente en busca de su familia.

Todo fue muy grotesco porque en cuestión de minutos fue recapturado por su patrón. Cuando lo llevaba de nuevo al lugar de encierro, se produjo un milagro.

Familiares de la víctima, preocupados porque llevaba casi un día sin responder el celular, al igual que su pareja, acudieron para ver si estaban bien. Un golpe, pero de suerte.

Allí se produjo un incidente por el cual el patrón liberó al hombre y su familia, los echó del predio, pero se quedó con todas sus pertenencias a modo de pago por el supuesto robo.

La caída del patrón del mal

Tras 24 horas de averiguaciones y recolección de evidencias, la brigada de investigaciones de la zona sur oeste dio aviso a la fiscalía que solicitó las órdenes de detención respectiva tanto del patrón como de su esposa.

La comisaría 46 en conjunto con la brigada concretó el allanamiento en la casa del agresor, que no se encontraba, pero sí su esposa que fue demorada. Además, incautaron precintos, cinta ancha, un cuchillo con rastros de quemaduras, un taladro y una tenaza corta hierros, los distintos elementos utilizados durante la tortura. Además, recuperaron los bienes personales de la víctima.

La fiscalía dictaminó la detención de la mujer y horas después cayó el patrón. Ambos fueron trasladados a Ciudad Judicial donde se les formularon cargos y se les impuso prisión domiciliaria por cuatro meses.

Las víctimas se encuentran reponiéndose de la pesadilla junto a unos familiares. Sus identidades no se desvelarán por seguridad.

Fuente: LMN