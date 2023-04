Horacio Rodríguez Larreta se mantuvo firme y apuntó contra Mauricio Macri: “¿Está en contra de que yo cumpla con la ley?

“Macri es responsable de lo que él diga. Yo cumplo con la ley”, señaló el jefe de Gobierno porteño y agregó: “No entiendo. ¿Macri está en contra de que yo cumpla con la ley?”.

La interna de Juntos por el Cambio estalló con la determinación de Larreta de desdoblar las elecciones ganándose los cuestionamientos de figuras como Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal e incluso Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño y candidato a sucederlo en el cargo.

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que “está convencido” de que votar con boleta única “es el mejor método”, y justificó: “Es lo que viene proclamando Pro y Juntos por el Cambio desde hace años”.

“Hoy la responsabilidad la tengo yo, y por supuesto me hago cargo. Y me decisión fue obvia, que es cumplir con la ley”, resaltó el jefe de Gobierno porteño.

Y añadió: “No es una decisión a tomar. La ley no me da la alternativa de ir o no con boleta única. No dice que es potestad del jefe gobierno votar de esa manera. Dice que es una obligación, por lo tanto no hay una decisión a tomar. Hay que cumplir y punto”.

Por otra parte, Larreta reconoció que Mauricio Macri estaba anticipado de la medida: “Durante el fin de semana, mi equipo habló con el suyo para adelantarle la decisión”.

“Uno tiene que cumplir con la ley, independientemente de que el resto se enoje, no se enoje, o se desenoje. No estoy acá para interpretar qué es lo que opinan, por qué lo hacen, por qué sí o por qué no. En todo caso, hay que preguntarles a ellos”, insistió.

Para concluír, reafirmó su autoridad como jefe de gobierno porteño: “Tengo un rol, en el que, además de opinar, tengo que hacer, porque soy el responsable de tomar las decisiones. Yo gobierno y ejerzo las decisiones. Más que opinar, cumplo con la ley”.

