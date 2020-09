Henriksen Velasco propone realizar el juicio por el femicidio de Cielo López en Plottier

A casi un año del femicidio de Cielo y tras tener que postergar el juicio a causa de la cuarentena, Marcelo Henriksen Velasco el abogado querellante de la familia propuso hacerlo en la ciudad donde fue cometido el crimen. Con el apoyo de la intendenta, Gloria Ruiz buscan un edificio apropiado para llevarlo a cabo.

“Desde que se adoptaron los códigos mixtos en 1987, los juicios orales serian en la ciudad o localidad donde se cometió el hecho. Por cuestiones de comodidad, de espacio se fue dejando de lado está cuestión”, explicó.

El abogado le propuso a la intendenta la posibilidad de realizar el proceso en la ciudad e inmediatamente tuvo el acompañamiento a su iniciativa. “Me posibilitó ver con su asesora legal, la Dra. Verónica Reyes, edificios tentativos. Hay algunos que podrían reunir las condiciones” contó.

Además aseguró que realizar el juicio por jurado en la localidad correspondiente implica derecho al acceso a la justicia y la ventaja del no traslado de testigos.

Si bien el proceso todavía no tiene fecha de realización, la semana entrante se formalizará una audiencia para prorrogar la prisión preventiva de Alfredo Escobar, único imputado, aplicando al caso la ley de prorrogas de prisiones preventivas denominada Ley Gerez.

“Mis expectativa ante el pedido son favorable, soy un convencido que tanto Neuquén como en Río Negro quienes conducen la fiscalía son personas que garantizan en acceso de las partes al servicio de justicia. Inclusive el superior tribunal tiene un compromiso importante con la cuestión de género, ha cambiado mucho la composición del poder judicial”, concluyó.

Cronología del femicidio. La madrugada del viernes 13 de septiembre del 2019, Cielo López de 18 años se encontró con Alfredo Escobar alrededor de las 3 am. La última señal de celular es de las 5.52 am cuando, se estima apagaron el telefono.

El domingo 15 pescadores encontraron el cuerpo mutilado de la joven, en el Río Limay en China Muerta. Escobar fue detenido intentando cruzar a Río Negro.