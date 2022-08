Hebe de Bonafini le pidió a Alberto Fernández que «hable lo menos posible» porque es una «desilusión»

Através de la cuenta oficial de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini renovó sus críticas contra Alberto Fernández luego de la intervención reciente del mandatario en el programa televisivo A dos voces, conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, periodistas de TN. «¿Qué se cree que es un indulto? Reconocer que uno cometió un delito… Cómo va a aceptar Cristina eso», cuestionó la dirigente y le aconsejó que «hable lo menos posible».

No es la primera vez que Hebe remarca sus diferencias con el jefe de Estado. Lo significativo es que la presidenta de Madres emitió sus críticas en un contexto de cuestionamientos unánimes contra el Presidente, lo cual motivó incluso un pedido de juicio político impulsado por la oposición «por violación al artículo 109» de la Constitución Nacional. Esto último se produjo luego de la desafortunada comparación entre las figuras de Alberto Nisman y Diego Luciani.

“Yo le voy a decir señor Presidente, con el respeto que le tengo porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible porque cada vez que habla… Señor Presidente, ¿quién le hace el discurso? ¿Usted no sabe que un indulto es cuando uno reconoce que cometió un delito? ¿O no se da cuenta de eso? ¿Qué se cree que es un indulto? Reconocer que uno cometió un delito… Cómo va a aceptar Cristina eso. Ni perdón, ¿por qué? Cuando uno no comete un delito, no tiene por qué someterse a eso”, comenzó Hebe.

Hebe de Bonafini – Twitter / @PrensaMadres

Alberto Fernández «Va a cualquier canal, contesta cualquier cosa”

Con anterioridad, Hebe de Bonafini había cuestionado a Alberto Fernández por exponerse en lo que ella interpreta como «canales de mierda». En esta oportunidad, formuló un reproche similar:

“No sé por qué sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene en lugar de corazón… Me parece que es un bolsillo. Y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver, señor Presidente. La verdad que es una desilusión cada vez que habla. Y mire que trato de escucharlo bien a ver si encuentro una partecita o algo que pueda decir: ‘Bueno, menos mal acá está’. No… Va a cualquier canal, contesta cualquier cosa”.

“¿Usted se escucha después que habla? ¿Alguien le hace un análisis de sus discursos? Porque me parece bueno si uno cuando habla pregunta si gustó, qué salió bien, qué salió mal. Perdóneme, yo sé que a usted no le va a gustar esto que le digo, pero bueno… como lo voté, tengo derecho. El voto nos da ese derecho, de decir lo que pensamos. Sino para qué lo votamos«, protestó.

