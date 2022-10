Gutiérrez lanzó una dura crítica a los diputados nacionales neuquinos

El debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados sigue generando repercusiones y el gobernador Omar Gutiérrez también se hizo eco de la normativa que obtuvo medida sanción en la Cámara Baja. En una conferencia de prensa, el mandatario criticó el apoyo que brindaron algunos representantes neuquinos a un plan de gobierno que, según mencionó, representa un acto de inequidad para Neuquén. «Es una medida centralista que esperamos que se corrija en Senadores», agregó.

Durante la presentación de un protocolo para la prevención y tratamiento de casos de violencia laboral, Gutiérrez se refirió a un artículo del presupuesto que consideró perjudicial para la provincia de Neuquén. Se trata del artículo 127, que fue apoyado por tres de los cinco diputados nacionales por Neuquén, y que prioriza a las obras sociales de los sindicatos y las prepagas para la transferencia de fondos en la cobertura de medicamentos, pero sin tener en cuenta a las obras sociales provinciales.

«En el país, la gran mayoría de las provincias han transferido sus cajas jubilatorias (a Nación). En la provincia de Neuquén con independencia y autonomía propuesta por el MPN, no se transfirió la caja jubilatoria, que administra el ISSN, quien también administra la obra social», comenzó a explicar Gutiérrez. «Vemos con sorpresa que no se haya defendido y se haya privilegiado y priorizado que las obras sociales y prepagas, que tengan en el artículo 127 la posibilidad concreta para transferir a obras sociales prepagas para pagar medicamentos, pero no contemplando las obras sociales provinciales», agregó.

«Es una injusticia que no podemos pasar por alto», dijo el gobernador. Si bien el artículo 127 no fue aprobado durante la votación en particular, la propuesta sí tuvo el apoyo de tres de los cinco diputados nacionales por Neuquén. «Dicen ser representantes de la provincia que avalan una ley de presupuesto en la cual vamos camino a la inequidad», señaló. El proyecto de ley fue aprobado en general y obtuvo la media sanción que necesita para ser debatido en la Cámara de Senadores. Sin embargo, durante la votación en particular de los artículos, Neuquén tuvo tres votos a favor y dos en contra del artículo 127, que proponía la transferencia de fondos nacionales para la cobertura de los medicamentos sólo para obras sociales de sindicatos y prestaciones de medicina prepaga, pero no para obras sociales provinciales, como el ISSN. Finalmente, este inciso no quedó en la letra final del proyecto elevado a la Cámara Alta. Según los datos publicados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, los diputados de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez y Pablo Cervi votaron en contra de este artículo. Por su parte, Tanya Bertoldi y Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos, votaron a favor. Así lo hizo también Rolando Figueroa, que llegó a ocupar su banca como representante del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y que recientemente anunció sus intenciones de ser candidato a gobernador por otro sello político. Gutiérrez expresó su sorpresa por el apoyo de los diputados neuquinos a un artículo que iba en contra de los intereses neuquinos en un escenario en que la provincia de Neuquén recibe un índice de coparticipación muy inferior al del resto de las provincias vecinas. Aclaró que Neuquén tiene un índice del 1,54%, mientras que otras reciben porcentajes en torno al 2,6%. «También se ha asignado inversión en obras sosteniblemente inferior a los que se han asignado a otras provincias que tienen el doble de coparticipación», se quejó el mandatario provincial y agregó que este tratamiento diferencial se argumenta con los montos que recibe Neuquén en concepto de regalías por la producción de hidrocarburos. Sin embargo, agregó que el pueblo neuquino recibe un precio inferior al del mercado y un tipo de cambio perjudicial por el petróleo y el gas que el país demanda para el desarrollo industrial y las necesidades hogareñas, por lo que en realidad está subsidiando la provisión de combustibles en lugar de recibir un beneficio extraordinario. «A nosotros no se nos paga el precio real del mundo entero por conseguir algo que es escaso, cuando el precio del petróleo estaba arriba de 90 dólares, a nosotros se nos paga 61 o 62 dólares, y no se nos pagan dólar Qatar o dólar soja», se quejó. «Con esos recursos tenemos pérdida de precio y tipo de cambio, cuando la provincia subsidia en más de un 60% el precio final de la gasolina y los combustibles, y todos los derivados de producción de petróleo», agregó. Gutiérrez dijo que el problema «no termina ahí». En la producción de gas, Neuquén recibe sólo 3,50 dólares por millón de BTU cuando se trata de un bien escaso que obligó a muchos países de Europa a rediseñar estrategias para depender de este recurso tan costoso. Mientras que el valor internacional va de los 20 a 40 dólares por millón de BTU, la provincia recibe valores muy inferiores. «Dónde está equidad de tener menos coparticipación por regalías cuando estamos subsidiando el desarrollo industrial y productivo del país, y hasta la calefacción de los hogares», disparó el gobernador, y apuntó especialmente contra los diputados que deberían defender a la provincia frente a estos atropellos por parte del Estado nacional. Impuesto a los jueces Otro de los artículos que dividió aguas entre los diputados nacionales neuquinos fue el que incluía la posibilidad de que los jueces dejen de estar exentos del pago del Impuesto a las Ganancias que alcanza a todos los trabajadores con sueldos por encima de un piso ahora fijado en 330 mil pesos. La iniciativa era impulsada por el oficialismo pero finalmente no obtuvo el apoyo necesario para llegar a la Cámara Alta. Los diputados neuquinos aportaron tres votos a favor y dos en contra. En la votación en particular del artículo 100 de la ley de Presupuesto 2023 se contaron134 rechazos y 116 apoyos. Hubo 6 ausencias. Cuatro de los cinco diputados nacionales por Neuquén jugaron en línea con sus agrupaciones a nivel nacional, dos a favor y dos en contra de que los jueces tributen, mientras que Rolando Figueroa, que acaba de dar un portazo al aparato del MPN para enfrentarlo en las urnas, se manifestó a favor de que se les descuente el Impuesto a las Ganancias a los magistrados. Los peronistas Guillermo Carnaghi y Taya Bertoldi defendieron la iniciativa que incluyó Sergio Massa dentro del proyecto de Presupuesto 2023 en la previa de la sesión y se sumaron al voto de la mayoría del Frente de Todos. Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio Pablo Cervi (UCR) y Francisco Sánchez (Pro) se alinearon con sus bloques, que confluyeron sin fisuras a la votación del artículo en cuestión, que imponía el tributo de Ganancias a los jueces y empleados de la Justicia. Fuente: LMN

