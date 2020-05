Guaidó rechazó la propuesta hecha desde el régimen de Maduro: “todo acuerdo político empieza por tu salida”

Pin it

Pin it

El mandatario encargado, de 36 años, insistió en que la salida a la crisis pasa por la conformación de un “gobierno de emergencia” en el que no participaría Maduro, y la convocatoria a elecciones presidenciales. Desde el año pasado Guaidó impulsa la iniciativa del gobierno provisional.

“ El país está muriendo y la única forma de salvarlo es con un acuerdo político histórico que nos permita acceder a la ayuda y financiamiento internacional ”, dijo Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, y sostuvo que la nación suramericana no podrá acceder a ninguna ayuda financiera internacional mientras Maduro permanezca usurpando funciones de poder.

Maduro enfrentó el año pasado fuertes tensiones internas y presiones de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos, que es estrecho aliado de Guaidó, mientras que recibe apoyo de los regímenes de Rusia, China, Turquía y Cuba.

Pin it

Pin it

“ No hay solución a la crisis mientras estén usurpando el poder ”, dijo Guaidó en un video dirigido a Maduro que difundió en sus redes sociales, con lo cual una vez más se aleja la posibilidad de una distensión entre el gobierno y la oposición.

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

sáb May 2 , 2020

Share on Facebook Tweet it Email Share on Facebook Tweet […]