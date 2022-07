“Greatest Hits” de Queen se convirtió en el disco más vendido en el Reino Unido.

Queen logró un récord en la industria musical del Reino Unido. Su disco recopilatorio de Greatest Hits se convirtió en el primero en alcanzar los siete millones de copias vendidas, según confirmó Official Charts Company.

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor contaron que están honrados con este reconocimiento. Este trabajo se destacó por tener los éxitos de los primeros años de la banda como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites The Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “Save Me”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Somebody To Love”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”.

Los números de “Greatest Hits”

Greatest Hits, publicado en 1981, logró este récord gracias a una combinación de ventas físicas, descargas y transmisiones. En 2014, se convirtió en el primer álbum en superar los 6 millones de ventas en el Reino Unido y, ahora sumó los números del streaming.

Por su parte, el track más reproducido del álbum es “Bohemian Rhapsody”, que cuenta con 240 millones de reproducciones en el Reino Unido.

El mensaje de los integrantes de Queen

“Estamos aquí para traerles la alegre noticia de que el álbum Greatest Hits vendió siete millones de copias, algo que nadie logró antes. Gracias, lo apreciamos”, contó Brian May en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Roger Taylor agregó: “El público británico y su gusto infinitamente bueno hicieron que este disco es el más vendido de la historia. Muchísimas gracias”.

“Realmente es un logro fantástico de Queen convertirse en el primer artista en lograr 7 millones de ventas de un álbum, con sus legendarios Greatest Hits. Cuando se lanzó por primera vez en 1981, este tipo de discos de éxitos eran raros y era solo para los músicos más importantes”, definió Martin Talbot, director ejecutivo de Official Charts Company.

Queen, una de las bandas más importantes de la historia

Es una de las bandas más importantes dentro de la historia del rock. Con un total de 15 discos de estudio, siete en vivo y numerosas recopilaciones, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor conquistaron al mundo con sus canciones.

El 27 de junio de 1970, Queen se presentó en un evento de caridad organizado por la Cruz Roja británica. Fue en el pequeño escenario del City Hall de Truro, a 376 kilómetros de Londres. Freddie Mercury, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor debutaban juntos frente al público. Mike Grose se encargó del bajo. A los pocos meses, fue reemplazado por John Deacon.

También, a fines de febrero de 1981, el grupo se presentó por primera vez a la Argentina con sus shows en Vélez. En aquella ocasión, Queen también se presentó en Rosario y Mar del Plata.