Gobierno explicó qué hacer si no fuiste censado en Neuquén

La directora de Estadística yde la Provincia, Karina Rigo, aseguró: «Hay muchas viviendas que no fueron censadas y todavía continúan censistas en campo.«.

En diálogo con Radio Calf, brindó recomendaciones para quienes no pudieron ser censados: «Estamos recomendando que puedan comunicarse con nuestros teléfonos y podamos coordinar para los próximos días la visita. Deben informar la situación, nos vamos a poner en contacto y vamos a chequear mañana (jueves) y hacer la recuperación. Siempre está prevista por contingencia y está previsto este recupero».

Provincia dio recomendaciones sobre el Censo 2022

«Es para el caso de que el censista no haya pasado. Nos lo informa y podemos hacer este recupero los próximos días. No acercase a la escuelas por la hora, ya no es necesario. Es que en este momento están organizando los materiales y entorpecerían el trabajo», agregó.

Rigo pido que quienes no hayan sido relevados se comuniquen al WhatsApp: 299 4837010, y aclaren que no fueron visitados. De esta forma, se podrá coordinar otra visita para estos casos puntuales, en el marco de la jornada de recuperación, que está destinadas a las «contingencias». «Aún el operativo no terminó y seguimos trabajando. Censistas aún continúan en la calle», dijo Rigo, mientras que censista en distintos barrios continúan relevando pasadas las 19:30.

Por su parte, se confirmó que 404.529 neuquinos realizaron el censo digital, lo que podría facilitar el proceso de aquellos vecinos que no fueron relevados de forma presencial.

Sebastian Fariña Petersen

Otra forma de no quedar afuera del Censo

Luego de una jornada que comenzó a las 8 de la mañana con 650.000 censistas en todo el país, aquellas personas que no recibieron la visita de un encuestador deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 0800 345 2022.

Según informaron fuentes del Indec, en el caso del correo electrónico, en el asunto debe decir: No fui censado/a, y debe incluir los siguientes datos: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal).

Además, el mensaje debe incluir el código de finalización de seis dígitos del censo digital. Por último, debe indicarse el correo electrónico y un teléfono de contacto.

En cuanto al censo digital, más de 23,8 millones de personas completaron el formulario en todo el país, lo que implica que aproximadamente uno de cada dos habitantes del país eligieron esta modalidad para realizar el trámite censal.

Fuente: LMN