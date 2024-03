Gobierno confirmó que en abril aumentará las jubilaciones por DNU: de acuerdo al IPC más ajuste del 12,5%

El gobierno de Javier Milei avanzó en una reforma de jubilaciones por DNU, que implica aumentos mensuales atados al índice de Precios al Consumidor (IPC). El anuncio, que fue realizado por la cuenta de la Oficina del Presidente de la República Argentina en la red social X, se da en medio del debate de 16 proyectos de sistema previsional en la Cámara de Diputados.

En su comunicado, el Gobierno nacional justifica que «debido a la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el Presidente de la Nación ha decidido firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva».Informate más

Luego, continúa: «Desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del gobierno anterior».

«El compromiso del Gobierno Nacional es ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado. La misma deberá ser trabajada en conjunto con una reforma laboral dado que ambas cuestiones se encuentran interrelacionadas», asegura el texto del oficialismo.

Finalmente, el comunicado concluye sosteniendo: «El Presidente espera que estos temas puedan ser abordados de cara al Pacto de Mayo, tal cual anunció en su discurso del 1 de marzo durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación«.

Diputados discute reforma jubilatoria

Las jubilaciones era uno de los temas más discutidos de la agenda parlamentaria. La existencia de 16 proyectos de reforma previsional que se acumularon en el último mes explicitan el consenso que existía en el Parlamento de avanzar con una propuesta que permita recomponer el ingreso de los jubilados.

En ese marco, la semana pasada falló la convocatoria al recinto para discutir jubilaciones, dado que el oficialismo y sectores afines (PRO, UCR, diputados alineados con gobernadores aliados) decidieron no dar quórum. Sin embargo, el presunto fracaso de Hacemos Coalición Federal -bloque que motorizó la sesión- quedó matizado por la conformación de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Desde el radicalismo, criticaron la postura del presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, que acordó no dar quórum para tener la presidencia de la comisión que discutiría jubilaciones y, después de este decreto presidencial, no tiene un concreto objetivo.

En el único encuentro de la comisión, diputados de la oposición, tanto de Unión por la Patria como de las bancadas más acuerdistas, criticaron que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, no convocó a un plenario de ambos espacios para avanzar en un proyecto en donde confluyan las distintas iniciativas. «Todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante Posse y Francos con los gobernadores y los bloques para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar”, dijo en el encuentro el diputado Sergio Palazzo.

“Hay que esperar el texto del decreto, a ver si se acerca a lo que se pedía o si se necesita seguir trabajando en el Congreso para alcanzar una fórmula. No tenemos conocimiento de ningún DNU más que lo que se dice en los medios”, afirmaron en Ámbito desde el bloque de HCF. No sería la primera vez que el Gobierno decida tomar una decisión unilateral e inconsulta luego de discutir una reforma con un espacio distinto. Sin embargo, resta conocer si está dispuesto a tomar el riesgo de volver a tensionar con uno de las bancadas que le puede sustentar una mayoría parlamentaria.