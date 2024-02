Gobernadores esperan llamado de Javier Milei y no aceptan otro interlocutor

Javier Milei incumplió su parte del trato y los gobernadores los dejaron sin facultades delegadas. En el único encuentro presencial de los mandatarios provinciales con el Presidente en Casa Rosada, el jefe de Estado había pedido taxativamente que le voten la emergencia económica con superpoderes y se había comprometido a hacerse cargo de la restitución del impuesto a las Ganancias para volver a coparticipar esos fondos con las provincias. Pero nada de eso ocurrió.

El gobierno libertario retiró el capítulo fiscal de la ley ómnibus, se negó a coparticipar el impuesto PAIS y exacerbó el látigo sobre las partidas discrecionales, los fondos para educación, transporte y obra pública. Con la negociación detonada, y sin interlocutores, los gobernadores peronistas, radicales y del PRO dejaron sin votos a La Libertad Avanza para los incisos que volvían operativas la facultades delegadas además de ponerle un freno al capítulo de las privatizaciones de empresas públicas.Informate más

Desde Karina Milei, pasando por Santiago Caputo, Guillermo Francos y hasta Luis Toto Caputo, todos los interlocutores enviados por el Presidente a negociar al Congreso terminaron fracasando. Ahora los Gobernadores solo aceptan a Javier Milei como posible interlocutor y esperan una convocatoria a rediscutir un nuevo pacto fiscal que por ahora no llega.

Javier Milei y su látigo

El látigo financiero de Milei cerró la grieta en la liga de gobernadores y compactó a la oposición. Desde el peronista Ricardo Quintela de La Rioja hasta el gobernador PRO de Chubut, Ignacio Torres, presentaron medidas cautelares para frenar la eliminación del fondo compensador del transporte para el interior.

El mandatario patagonico incluso sumó a su presentación judicial al intendente de Comodoro Rivadavia, de Unión por la Patria, Othar Macharashvili. Milei respondió a la ofensiva judicial con la eliminación de al menos 9 fondos fiduciarios, una herramienta creada justamente para garantizar el sostenimiento de políticas públicas en un contexto de restricción fiscal y recorte presupuestario. Estos fideicomisos cuentan con una menor desagregación a la hora de controlar la distribución de los fondos y en la década del noventa eran apenas cinco. En la actualidad existen 29.

El viernes pasado, el Presidente recibió a Jose Luis Espert en Olivos. El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda es cada vez más cuestionado por los diputados. No solo por los opositores a quienes señala con su axioma «cárcel o bala» sino también por los legisladores de La Libertad Avanza quienes lo señalan como uno de los responsables de la falta de un dictamen acordado a la hora de ir a votar la ley ómnibus al recinto.

Un grupo de los diputados de LLA insiste con poner a uno de los suyos al frente de esa estratégica comisión y no a un aliado de Juntos por el Cambio como Espert. El futuro del economista liberal quedará atado a los eventuales cambios que haya en Diputados a partir del incierto acuerdo entre Milei y Mauricio Macri para resetear el diseño del gabinete.

El viernes pasado, el Presidente recibió a Jose Luis Espert en Olivos.

Gobernadores en crisis

Sin embargo, Espert posteó un llamativo mensaje luego de visitar al Presidente en Olivos: «Para terminar esta discusión permanente y enferma de los fondos entre Nación y provincias e ir a un verdadero país FEDERAL se requiere que Nación y provincias acuerden qué gasto público hará cada una y qué impuestos recaudará cada una POR SEPARADO (o coparticipación sin redistribución)».

La propuesta de Espert de no coparticipar más recursos es un balde de nafta en medio del conflicto de la Casa Rosada con los gobernadores de provincias. El Ministro del Interior, Guillermo Francos, tendrá su viaje este martes a Salta y se encontrará con el gobernador local, Gustavo Sáenz. La cita será en el marco del acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta, del que también participarán otros mandatarios provinciales.Será un primer acercamiento de Francos a los gobernadores tras las duras críticas de Milei a las provincias tras la caída de la ley ómnibus, que no pasó de la Cámara de Diputados. De hecho, Sáenz fue uno de los apuntados por el Presidente como parte de los «traidores», ya que los diputados salteños no acompañaron todos los incisos de la norma y por esa razón Flavia Royón fue echada de la secretaría de Minería.

«No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer», advirtió el mandatario de Salta esta semana. En el acto también estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir.

Milei viajará este lunes a la ciudad de Corrientes, en una visita acotada, para ser el principal orador de la Conferencia «Una Argentina liberal es posible» por el décimo aniversario del Club de la Libertad, una fundación que tiene en el Consejo Consultivo, entre otros, a los economistas Alberto Benegas Lynch (h) -quien participará a través de un zoom-, Aldo Abram, Roberto Cachanosky y Gustavo Lázzari y al médico y escritor Marcos Aguinis; y en el Consejo Consultivo al diputado nacional y economista Ricardo López Murphy y al también economista Agustín Etchebarne.

La reunión será a las 19 en el Espacio Andes, ubicado en Maipú 3840 de la capital correntina y, por el momento, Milei no prevé reunirse con el gobernador local Gustavo Valdés: «Veremos si quiere tener contacto oficial», dijo el mandatario provincial en las últimas horas, luego de que el vínculo entre Milei y los gobernadores se tensara tras el frustrado tratamiento en el Congreso de la ley Bases.