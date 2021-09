Gloria Ruiz trató de «machirulos» a intendentes del MPN

Ruiz comentó a LM Neuquén que el encuentro fue muy “positivo”, dijo que pudo compartir sus iniciativas en Plottier, como el avance del Jardín Botánico, y también que trajo a la provincia varias propuestas para poner en práctica en el cuidado del medio ambiente.

“Gabriel Álamo tomó la palabra y sin consultar dijo quienes eran los representantes, los eligieron entre los intendentes del MPN, yo tendría que haber votado, pero no. Me pareció muy de machirulo lo que hizo”, aseveró la intendenta, quien dijo además que le pareció una “falta de respeto”, no solo a su persona sino también a todos los vecinos y vecinas de Plottier.

gentileza

Ruiz contó además que durante toda la jornada que duró desde las 8 hasta las 20 hubo una mesa donde se habló de violencia de género por lo que el episodio que le tocó vivir le pareció aún más “indignante».

El episodio que denunció la intendenta fue en el encuentro de los integrantes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) donde abordaron temas como la eficiencia energética en edificios municipales, descarbonización de la economía, empleos verdes locales, transversalización del enfoque de género en la planificación climática y financiamiento climático.

“En las mesas estuvimos hablando de trabajar contra la violencia de género y después me dejan afuera. No se si por mujer, o por ser de otro partido”, denunció la intendenta de Plottier, quien insistió en que“ no se puede ni permitir en ningún contexto este tipo de accionar”.

“Todos estamos incluidos a la hora de votar. ¿Por qué Plottier queda afuera? Ellos cuchicheaban entre ellos y definieron a los elegidos”, aseguró.

La jefa comunal realizó la denuncia de la situación ante el organismo que organizó el evento, y sus autoridades le confirmaron que revisarán la situación. “Me pareció muy mal lo que hicieron, si ellos están acostumbrados lo lamento, pero ya hice las quejas porque me pareció un acto machista. Como no soy de callarme lo doy a conocer, esto no se debe hace y no se puede permitir”, concluyó.