Gloria Ruiz respondió: «No voy a renunciar» y apuntó a Rolando Figueroa

La vicegobernadora de Neuquén habló de violencia contra la mujer y de un atropello a la Constitución.

Gloria Ruiz aseguró que no va a renunciar a su puesto como vicegobernadora de Neuquén y apuntó a Rolando Figueroa. El viernes se conoció que el BPN había detectado un desvío millonario de fondos de la Legislatura, organismo que preside, por parte de su hermano, Pablo Ruiz.

Después de mantenerse en silencio durante el fin de semana, hoy la vicegobernadora cambió de estrategia y pasó a la ofensiva. Mientras los legisladores analizan de qué manera la remueven, ella se atrincheró en el cargo e informó mediante un comunicado oficial que despidió a su hermano de la Casa de las Leyes.

Y a través de sus redes sociales, denunció una campaña en su contra en la cual mezcló supuestas cuestiones políticas con razones de género.

«La verdad de lo sucedido»

«Hasta ahora me mantuve callada porque quería cuidar la institucionalidad de la provincia, y también respetar el rol que me toca asumir como Vicegobernadora, pero ya no puedo seguir callada», dice Gloria Ruiz.

«Es el momento que conozcan realmente lo sucedido. El día que iniciamos la sesión para tratar el presupuesto legislativo ocurrió algo inesperado y escandaloso que fue el pedido de creación del denominado fondo anticíclico».

«Para sorpresa de muchos legisladores que no conocían esta maniobra política inconsulta, sin debate, consenso previo y en total desconocimiento de mi persona, quisieron imponerlo».

«Esta situación lamentablemente me llevó a pedir una reunión con el Gobernador de la provincia, a quien le manifesté mi desacuerdo en el actuar de determinados operadores políticos . Aclaré en el encuentro que se debía ordenar esta situación en armonía con toda la cámara y los responsables de la confección del presupuesto dentro de la legislatura», agregó.

«En ese marco, la consulta relevante del Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa fue si yo tenía aspiraciones políticas, ya que él debía planificar el accionar a futuro. Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar», continuó la vice.

«A partir de esa reunión comenzaron diferentes medios periodísticos a perseguirme políticamente hasta llegar a esta instancia, donde se me presiona para que renuncie».

«Que quede claro: NO VOY A RENUNCIAR» (todo mayúsculas en el original).

Derecho de defensa

Gloria Ruiz anticipa que «acudiré a la justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional, con el acompañamiento de profesionales que tomarán este caso como testigo de un atropello y autoritarismo en mi condición de Vicegobernadora de la Provincia de Neuquén y Presidenta de la Honorable Legislatura de Neuquén».

«Si pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo».

«Hoy 25 de Noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, seguiré alzando mi voz en resguardo del derecho de todas las mujeres de la provincia y en el mío propio».

«Lo que están haciendo en mi contra es un atropello a la Constitución Nacional y Provincial. Están intentando avanzar sin un proceso que determine si soy pasible de un juicio político o algún otra instancia legislativa, y aún más grave, sin garantizar mi derecho de defensa».

«Esto, tengan la certeza, no será permitido por el propio Poder Judicial, ya sea provincial o nacional».

Sin juicio político

Luego avanzó en la explicación de la vía que podría tomar la Legislatura en el caso que protagoniza la vicegobernadora. «En mi opinión, claramente, el inciso 25 del artículo 189 (de la Constitución de Neuquén) prevé que el Poder Legislativo puede admitir o desechar la renuncia tanto del gobernador como del vicegobernador y declarar por dos tercios del voto de la totalidad de sus miembros los casos de impedimento por inhabilidad física o moral», describió y precisó: «Habilidad es la aptitud para ejercer el cargo».

Abogado constitucionalista Hugo Prieto.

Prieto explicó que «entonces, si dos tercios de la cámara, es decir 24 diputados, considerara que el gobernador o el vice gobernador incurrieron en esta causal, así lo pueden declarar y esto implica el cese en el cargo».

El constitucionalista aclaró que «en este tipo de proceso no se trata de un juzgamiento judicial, sino que es una atribución discrecional del Poder Legislativo determinar si se incurre en una determinada causal».

Sobre el procedimiento que podría encarar la Legislatura en caso de tener el número de diputados necesarios para hacerlo dispuestos a avanzar contra la vicegobernadora, dijo que «la propia Constitución prevé que la Cámara de Diputados puede constituir comisiones de investigación y bien podría en este caso designar una comisión que investigue los hechos. No conozco bien el reglamento interno, pero podría constituirse en comisión la propia cámara y hacer la investigación, citando a la vicegobernadora para que ejerza su defensa y luego resolver».

Prieto concluyó que «está efectivamente prevista la eventual de valoración de la conducta tanto del gobernador como del vicegobernador, el gobernador además podría estar sujeto al juicio político pero por esta disfuncionalidad no es el caso del vicegobernador».

La versión de Ruiz

Una de las causas más pesadas que involucran a la vicegobernadora tiene que ver con cuentas bancarias a nombre de su hermano, Pablo Ruiz, que recibieron transferencias de fondos oficiales. Este lunes en la mañana, el hermano de la vice se presentó en tribunales con su abogado, Federico Diorio.

El letrado defensor aclaró que «la vicegobernadora no está siendo investigada. El señor no trabaja en la órbita de su hermana, trabaja en un organismo que si bien pertenece a la Legislatura, es un organismo independiente». Pablo Ruiz fue nombrado al frente de la Casa de las Leyes por la vicegobernadora.

Diorio afirmó que «la propia política le está haciendo pagar el costo político a la vicegobernadora por una situación de su hermano». Consideró que la designación que hizo la presidenta de la Legislatura de más de 10 familiares en institución que comanda no es un hecho ilícito y que sólo puede ser juzgado moralmente, pero que el coordinador de Casa de las Leyes tiene derecho a defenderse porque la presunta defraudación, hasta ahora, sólo es una hipótesis en el marco de una investigación.

«Lamentablemente le están haciendo pagar el costo político a su hermana que no está ni sospechada. Me parece de una gravedad institucional lo que escucho que le pidan juicio político o inhabilidad moral. Fue elegida por el pueblo y por una situación que tiene su hermano, que le quieran hacer juicio político me parece que habla de instituciones muy débiles», detalló.

Fuente: Diario RN y NoticiasNqn