Gloria Ruiz: «Muchos dirigentes políticos me subestimaron»

La dirigente del espacio político que lidera Rolando Figueroa, recientemente elegida como vicegobernadora, Gloria Ruiz, manifestó su emoción al haber ganado las elecciones y aseguró que el desafío será lograr «un verdadero cambio en educación, salud y seguridad», que genere una mejor calidad de vida para los neuquinos. Ya de vuelta a su función como intendenta de Plottier, comentó que espera llevar adelante una transición ordenada con mucho «respeto y cautela».

Ruiz se mostró segura de lo que va a ser su trabajo en la Legislatura y dijo que formará una mesa con los intendentes para poder tratar la coparticipación, uno de los reclamos que alzó como jefa comunal y que ahora la va a tener del otro lado de la negociación.

En diálogo con LMNeuquén la futura vicegobernadora contó que aún no habló con ninguno de los dirigentes del MPN, aunque dijo que espera empezar esas reuniones en los próximos días ya que igualmente falta mucho trabajo hasta diciembre. Ruiz apuntó además contra «muchos dirigentes» que la subestimaron y confirmó que el candidato a intendente de Plottier será una persona de su espacio.

¿Cuáles son las sensaciones tras haberte convertido en vicegobernadora de Neuquén?

Mucha alegría, lo vivimos con mucha emoción, sabemos lo que significa. Se trabajó muchísimo, se recorrió, hicimos una gran recorrida por el interior de la provincia y la gente lo demostró el domingo. Eso que palpitábamos en la calle se produjo el domingo, así que con mucha alegría y emoción.

¿Teniendo en cuenta que no venís de la política, qué desafíos y qué miedos te genera la Legislatura?

El desafío importante es lograr lo que tanto necesita la sociedad que es un verdadero cambio en educación, salud y seguridad. Y lo que tanto necesita mi ciudad como es la coparticipación. Ese es uno de los temas que vamos a tratar en la Legislatura en una mesa con los intendentes.

No recibir lo que corresponde hace el perjuicio a la gente, como por ejemplo pasa en Plottier, una ciudad postergada en el tiempo por no recibir lo que le corresponde. Porque lo que logramos lo hicimos con fondos propios. Yo creo que es importante el diálogo, dejar de lado las cuestiones particulares y mezquindades y trabajar para la gente. Lograr este compromiso que asumimos de cambiar la calidad de vida a la gente.

Obvio que van a haber muchos diputados con distintos colores políticos, pero con madurez tenemos que pensar en trabajar para los vecinos.

¿Tuviste oportunidad de hablar con tus contrincantes, ya sea Marcos Koopmann o Ana Pechen?

Todavía no hablé con ellos. Seguro la semana que viene iremos a tener algún acercamiento para pensar en la transición, retomé hoy (por el martes) mis funciones como intendenta de Plottier y ya me puse a trabajar, me avisaron de la inauguración del apeadero de la calle Constituyentes, que será el 3 de mayo. También ahí anunciarán el arribo de la tarjeta SUBE, con muchos beneficios para la ciudad. Es una muy buena noticia que la gente lo puedan empezar a usar.

También me confirmaron el convenio del pavimento de la calle Las lajas y Favaloro, otra obra importante que baja Nación para Plottier.

¿Cómo imaginás este camino hasta asumir?

Hablamos muy poquito con Rolo (Rolando Figueroa), está viajando a Buenos Aires, seguramente a la vuelta nos vamos a reunir. Mientras tengo mucho trabajo en mi rol como intendenta. Las fechas de elección en Plottier es septiembre y tenemos que esperar eso que es tan importante para nosotros.

El camino de la transición lo imagino con mucho respeto y cautela, pensando en el 10 de diciembre con todo en orden y que realmente podamos seguir trabajando para el vecino, tranquilos, esperanzados de que todo salga bien. Hay un enorme compromiso, seguramente nos iremos juntando hasta llegar a la asunción.

Claudio Espinoza

¿Qué análisis hacés de la cantidad de votos que tuvo Comunidad en Plottier y la que tuvo la lista de Iguales con Andrés Peressini a la cabeza?

Yo creo que hoy por hoy no se vota al espacio político sino al candidato, nosotros trabajamos mucho en Plottier y sabemos lo que el vecino necesita. Si bien la gente se sorprende de nuestro trabajo sigue siendo poco para el nivel de crecimiento que tiene nuestra ciudad. Realizar el pavimento del barrio Los Canales, seguir por la calle Chile, estar trabajando hoy en la pista de atletismo, terminar la plaza central, todo eso la gente lo ve y apoya el crecimiento de Plottier. Y hoy nos dio su total apoyo, pensando en que la intendenta de Plottier se convierte en vicegobernadora para seguir trabajando para su ciudad y el resto de las ciudades.

Nosotros cumplimos con la palabra, que es lo que quiere la gente, y en muchos casos, en muchos políticos eso se perdió. La gente confía en que realmente nos merecemos una provincia mejor. A pesar de que no tuve mucho tiempo, fue un mes de poder recorrer el interior de la provincia. La clave para el triunfo estuvo en Plottier. Se notaba el clima de apoyo de confiar plenamente en que se iba a lograr el triunfo.

¿Qué pasa con las próximas elecciones de Plottier? ¿Quién va a ser el candidato?

Hubo muchos dirigentes políticos que me subestimaron, y escuché de boca de ellos decir que iba a volver derrotada. Todos los supuestos candidatos a intendentes que van a competir en septiembre hablaron de mi persona.

El candidato va a salir de nuestro espacio político. Si hasta acá hicimos todo esto, ¿cuánto más vamos a poder lograr tomando decisiones importantes para la ciudad?

Durante la pandemia vos le dijiste que no a las decisiones del gobernador Omar Gutiérrez. ¿Qué te parece que puede pensar ahora al verte en el gobierno?

Esa persona que en su momento no me dio la posibilidad de hablar cuando pedí reunión, que discriminó a mi ciudad, que nunca escuchó mis reclamos, la verdad no sé qué puede pensar. Fueron momentos difíciles los que vivimos y lejos de perjudicarme me hizo ser más fuerte y lograr cosas importantes a través de Nación. Y eso la gente lo valoró.

Eso me llevó a posicionarme, a que me reconozcan, no solo en la política sino en la gente que empezó a escuchar esa voz que no se callaba y reclamaba lo que quería el vecino.

