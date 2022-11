Ginés González García: «No me arrepiento» (del vacunatorio VIP)

Si bien el presidente Alberto Fernández se encontraba en su despacho, no lo recibió a Ginés ni tampoco concurrió al homenaje. Aunque, el ex ministro no dejo de reconocer que volver a la Casa Rosada le provocó: «Una emoción, fue una emoción”.

Si bien no hablo de su salida del gobierno, ocurrida en el medio del escándalo del Vacunatorio VIP, el tema quedo flotando en el aire cuando admitió que la emoción de volver a la Rosada respondía también a “mucho más por lo que pasó. Yo no tenía ningún problema desde el punto de vista judicial, pero mediáticamente lo he tenido».

Es que Ginés no admite que haya existido un “vacunatorio VIP” como lo dijo a la salida de la Casa Rosada admitió en declaraciones periodísticas. “No hubo vacunatorio VIP. De ninguna manera, eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico que significo mucho más que un problema con la Justicia, sino un problema mediático”.

Además, se defendió explicando que “realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. El que dijo que lo vacunaron por ser amigo mío [Horacio Verbitsky] tenía 79 años y nosotros estábamos vacunando ya a los más de 60″.

Sin embargo, reconoció que lo ocurrido le produce “un pequeño resquemor”. Estas declaraciones muestran que para el ex funcionario su actuación fue correcta y por esta razón es que no se arrepiente.

Respecto a su situación actual indicó que continua con su actividad académica en el Universidad, y, anticipo que con todas “las cosas que hice en mi vida por la salud, estoy escribiendo una novela que va a salir en los próximos meses”.

El homenaje fue una idea de la actual Ministra de Salud, Carla Vizziotti y en reconocimiento por los 20 años de los programas Remediar, el Plan de salud sexual y reproductiva, la Ley de medicamentos genéricos y el Programa Nacional de Control del Tabaco, entre otras leyes y programas.

El ex ministro manifestó que “es un orgullo y un honor que los colegas con los que hemos venido trabajando durante mucho tiempo por una salud pública de calidad, equitativa y de acceso para todos y todas, tengan este detalle para conmigo”. Además, recordó que dichos programas se implementaron en “años muy difíciles. Fue en la Argentina en 2002”

El homenaje fue la entrega de un botiquín del Plan Remediar y una placa por los programas sanitarios. Previamente hubo un video que mostró los esos programas y, la participación de Ginés González García en esos años.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de los Pueblos Originarios que se encuentra en la misma línea en donde están las piedras que recuerdan a los muertos por COVID.

González García presentó su renuncia en febrero de 2021 a raíz del escándalo por el Vacunatorio Vip que permitió que funcionarios públicos y amistades de dirigentes políticos accedieran a vacunarse antes que los ciudadanos.

Si bien en su renuncia, el ex ministro asumió la responsabilidad por lo que calificó el privilegio de contar con el acceso a las vacunas antes que el resto como una “ equivocación” para justificar que las personas vacunadas “pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”.