Gastón Pauls reveló datos inéditos de la película de Nueve Reinas: él y Ricardo Darín fueron la segunda opción

A 22 años del estreno de una de las mejores obras del cine argentino, el actor se animó a develar que los interpretes que tenia en mente el director eran el Puma Goity y Leo Sbaraglia.

Si hay una película en la historia del cine argentino que sigue presente en el imaginario colectivo del pueblo y que aún no pasa de moda, es sin dudas, Nueve Reinas. La historia protagonizada por Gastón Pauls y Ricardo Darín hace ya 22 años, allá por agosto de los 2000, logró llegar a la cima, gracias a una trama que trasciende los años.

Pero, a 22 años de su estreno, Gastón Pauls estuvo como invitado en La divina noche de Dante por El Nueve y se animó a revivir varias perlitas que dejó esta pieza inigualable del cine. Lo más impactante, es que haya contado después de tanto, que los protagonistas principales en realidad no iban a ser ellos, sino el Puma Goity y Leo Sbaraglia.

Gastón se animó a revelar quizás el dato que casi nadie sabía hasta hoy: “La película la iban a hacer el Puma Goity y Leo Sbaraglia y muy poco tiempo antes de la película nos llamaron a Ricardo y a mí, entonces tuvimos muy poco tiempo para prepararlo”, explicó el conductor de televisión.

El actor, primero habló acerca del director Fabián Bielinsky y todo lo que aprendió con él: “Fabi me puso una presión con esa película porque él ahora no está y no puede seguir disfrutando de todo lo que significa”, expresó el interprete.

Por último, reveló otro detalle más inédito con el director del rodaje: “Fabián, que lo quiero y amo por esto, me dijo: ‘mira Gastón, el secreto de la película está en que no se den cuenta del secreto de la película”, y finalizó explicando que ni ellos ni el director estaban muy convencidos de que el film fuera a funcionar. Pero si hay algo cierto, es que el tiempo demostró que la realidad fue otra totalmente distinta.