Ganadores y perdedores del segundo debate presidencial, según la mirada de cuatro expertos

Los cinco candidatos que se enfrentaron anoche en el segundo debate presidencial en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA volvieron a cumplir lo que se esperaba de cada uno. No hubo sorpresas y el consenso de los analistas consultados coincidieron en subrayar el desempeño de Patricia Bullrich y de Juan Schiaretti, la resistencia de Sergio Massa ante la previsible embestida de sus rivales, la menguada performance del favorito Javier Milei y el desempeño parejo de Myriam Bregman.

El análisis mezcla, al mismo tiempo, la comparación con el primer debate, que se realizó la semana pasada en el Forum de Santiago del Estero, y la mirada analítica sobre las fortalezas y debilidades que mostraron los candidatos, a doce días de que los argentinos tengamos que enfrentar las urnas para elegir mucho más que la persona que ocupará la Presidencia de la Nación.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), a cargo de la organización, la producción la producción del debate costó $164.500.000. Con esa cifra se cubrieron los gastos para la primera y la segunda instancia -la del 1 de octubre y la de esta noche-. En caso de que haya balotaje, habrá un tercer debate entre los dos candidatos y se sumarán $70.500.000.

El presupuesto destinado al debate se estableció en mayo. La Cámara Nacional Electoral firmó un acuerdo de colaboración con la Cámara Argentina de Productoras de Televisión (CAPIT) y todos los contratos y licitaciones fueron publicados en un apartado denominado «transparencia» en la web de la CNE.

Como se esperaba, Bullrich, de Juntos por el Cambio, arriesgó más después de la mala imagen que dejó en el primer round; y Massa, de Unión por la Patria, recibió la embestida simultánea de los cuatro rivales que no habían aprovechado todo el potencial de daño que tenían los escándalos de Insaurralde y de “Chocolate” Rigau. Y Milei sufrió más que en la anterior competencia.

Para analizar el desempeño de los candidatos, Infobae convocó a Augusto Reina, consultor político y director de PulsAr; a Federico Aurelio, de Aresco-Julio Aurelio; y al analista Sergio Berensztein. Además, se incorporó las opiniones sobre el debate del experto en comunicación política Mario Riorda.

Antes del análisis caso por caso, es oportuno incluir las miradas generales de los expertos sobre lo que ocurrió anoche en la Facultad de Derecho de la UBA. “Fue muy distinto al primer debate. Hubo una búsqueda más intensa a Javier Milei, tanto de Patricia Bullrich como por el lado de Sergio Massa, como por el lado de Myriam Bregman”, explicó Reina. El director de PulsAr comandó la noche del domingo un equipo de 140 profesionales que monitorearon las reacciones en redes sociales del debate.

Al respecto, afirmó que registraron con Pulsar que “dos de las tres frases de mayor rechazo fueron de Javier Milei, sobre todo las que hablan sobre el cambio climático, que tuvieron un rechazo unánime de todos los segmentos de votantes”, mientras que los candidatos que “tuvieron mejor resultado sobre todo entre el público abstencionistas fueron Schiaretti, Bregman y Patricia Bullrich”.

En tanto, Sergio Berensztein subrayó que hubo “un cambio importante en lo actitudinal en casi todos los casos. Se vieron actitudes mucho más definidas de ir a buscar el debate, de ir a buscar la confrontación, de plantear incluso mano a manos fuertes. Son situaciones que en el primer debate no tuvimos”.

A su turno, Federico Aurelio planteó que “de la misma manera que el domingo pasado, los dos que tenían más desafío, que eran Massa y Milei, habían salido airosos, en este domingo la que tenía más desafíos era Bullrich, porque era la que había tenido un desempeño más pobre”. “No es fácil quién fue el mejor y el peor. Si nos basamos desde la óptica de la intención de voto no creo que nada se haya modificado, porque me imagino que los votantes de cada uno deben considerar que su candidato fue el mejor”, explicó.

Y agregó el titular de Aresco-Julio Aurelio: “De la que se esperaba que actuara con más firmeza, teniendo en cuenta que es la que necesitaba crecer en su intención de voto, tuvo una actuación con mucho más fuerza, siendo mucho más Bullrich. Habrá que ver si tiene o no efectos electorales, pero seguro le genera más satisfacción a ella, a todo su equipo y al votante de Cambiemos. Se puede generar algún nivel de reflexión del votante de Cambiemos que se fue para Milei”.

En tanto, Riorda advirtió que hubo “poco cambio en Milei, en Massa -aunque algo más incisivo en réplicas, mucho cambio en Bullrich, más dura y más suelta en réplicas, Schiaretti fue más incisivo en réplicas y algo menos de Córdoba y poco cambio en Bregman”.

PATRICIA BULLRICH

Patricia Bullrich mejoró su performance respecto al debate de Santiago del Estero

Augusto Reina: “Patricia Bullrich necesitaba un poco más de notoriedad y claramente la tuvo. Se notó, sobre todo entre los propios votantes, que tuvieron en redes sociales una media más alta que los debates anteriores, con mucho más entusiasmo en término de lo que la vez pasada hizo Sergio Massa. Ella esta vez reforzó la identidad partidaria, movilizó y generó un poco más de entusiasmo”.

“Lo que trató de hacer es cercar un poco su electorado para que no tenga más filtraciones ¿Qué impacto puede tener el debate sobre intención de voto? No se puede dimensionar cómo impactó en el votante abstencionista o que votó en blanco. Bullrich logró una centralidad que en el debate anterior claramente no tuvo. No creo que sea suficiente lo que pasó en el debate para revertir una tendencia. Pero es mejor que lo que había hecho en el anterior debate”.

Sergio Berensztein: “A Patricia Bullrich se la vio con una vocación más ofensiva, más decidida. Encaró la noche yendo a buscar sobre todo a Massa, pero también a Milei. Estuvo rápida al decir ‘nosotras nos defendemos solas, no hace falta que nos defiendas, Massa’. Eso no estaba preparado y reaccionó con cintura. Creo que leyó demasiado, sobre todo en el final. Ella podía mirar a cámara y mostrarse definida, sólida, pero se puso los anteojos y leyó. Es evidente que buscó ser precisa. Más allá de eso, ella fue la que más mejoró porque había estado, dicho por ella, por debajo del debajo del promedio en el debate anterior”.

Federico Aurelio: “El gran cambio fue la actuación de Bullrich, que había tenido un pobre desempeño el domingo pasado y hoy se vio una Bullrich más Bullrich. Inclusive en algún momento estaba algo Mileizada, por la virulencia que mostró en algunos momentos del debate”.

“También se dio cuenta Bullrich que ella está peleando un electorado con Milei y no con Massa. A Massa lo golpeó para mostrarse frente al votante más duro opositor como siendo ella la más dura de todos, pero no porque crea que pueda conseguir que un votante de Massa la vaya a votar a ella, porque nunca la va a votar. Se dio cuenta, quizá un poco tardíamente, porque quedan dos semanas para las elecciones, que los votos que perdió Cambiemos se los llevó Milei, por lo que al oponente al que ella tenía que enfrentar es a Milei”.

Mario Riorda: ”Bullrich ubicada en el rol de dura. Mucha expectativa, mucha presión. Poco conceptual, mucha casuística. Mucho nerviosismo. Muy replicada”.

SERGIO MASSA

Sergio Massa enfrentó la embestida de todos los candidatos, tras haberla «sacado barata» en el primer debate

Augusto Reina: “Massa tenía la expectativa de mantener la performance del debate anterior. La primera impresión es que no logró reforzar tanto su identidad partidaria o su identidad de votantes como lo hizo el debate anterior, y que estuvo más reactivo. Esta vez le fueron bastante más intenso con el yategate de Martín Insaurralde, con Chocolate Rigau y con todos los casos y escándalos políticos. Tuvo un debate más a la defensiva”.

Sergio Berensztein: “Massa estuvo más a la defensiva, porque la sacó demasiado barata la otra esta vez. Esta vez lo quisieron asociar a los escándalos de corrupción. Durante el debate hizo esta especie de recorte: habló de Tigre y su año y medio de gestión y el futuro. En el medio como que no pasó nada. Y cuando pasaba algo todo era culpa de Macri por el endeudamiento. Más allá de eso, que era lógico y esperable, plantó propuestas y volvió a mostrarse solvente en el debate y en el cierre”.

Federico Aurelio: ”En esta ocasión todos los candidatos con distintos temas y en distintos momentos hicieron críticas a la situación actual, responsabilizando al gobierno y por lo tanto al candidato del oficialismo, que es Sergio Massa. Él había superado el domingo anterior el debate sin problemas”.

“En los dos debates tuvo una buena actuación personal, demostrando primero desempeñarse de modo correcto con las cámaras, en el desarrollo de los ejes discursivos y fue el que más propuestas presentó. En la sumatoria de los dos debates, demostró que es el que tiene mejor conocimiento del Estado, pero tuvo que defenderse y terminó algo más tocado que el domingo pasado, que había salido indemne. No creo que Massa haya perdido algún voto”.

Mario Riorda: “Massa evidencia un coucheo perfecto. Dicción, datos, tiempo. Incómodo en producción cuando fueron todos contra él, pero muy potente en réplicas”.

JAVIER MILEI

El temario a discutir en el debate le resultó incómodo a Javier Milei y sintió el impacto en el desarrollo del debate

Augusto Reina: “Javier Milei expuso con mayor claridad las cosas que más rechaza el electorado de él. En el primer debate fue un Milei sin notoriedad, incluso con algunos puntos fuertes. Esta vez mostró puntos de los que él no quiere mostrar muy a menudo y que se le critica, como la portación de armas, la venta de órganos, el cambio climático. En este debate Javier Milei tuvo un costo bastante más alto que el que tuvo en Santiago del Estero”.

“Si hay que poner blanco sobre negro, en este último debate me parece que el que la pagó más caro fue Milei, porque salieron a colación los temas que normalmente le cuestan más. En el debate anterior, donde fue el tema de economía, que es donde él es más fuerte y donde claramente se diferencia mejor”.

Sergio Berensztein: “¿Qué temían algunos que pasara en los debates? Que Milei se volviera loco, que planteara agresiones, que gritara, pero nada de eso pasó. Se lo vio muy circunscripto a su rol, a alguien que va ganando y que, obviamente, lo que quiere es no perder. Y él, en ese sentido lo hizo”.

Sin embargo, “Milei hizo una afirmación muy controversial negando la agenda 2030, que fue lo que le planteó Schiaretti vinculada al cambio climático. Eso para la Argentina es importante, porque el Acuerdo de París nuestro país lo ratificó. Después, Milei mencionó a un autor como el economista Gary Becker, que fue Premio Nobel y crítico de las políticas liberales más soft. Lo hizo para hablar del delito y la necesidad de aumentar los costos de ser delincuente. El único sentido que interpreto que tiene es enfatizar que él busca referentes intelectuales rigurosos y que se basa para sus ideas y propuestas en autores”.

Federico Aurelio: “Milei utilizó la misma estrategia del debate pasado de mostrarse muy calmo, de no ser el Milei que perdía los estribos en presentaciones o entrevistas anteriores. Es más un Milei que, consciente de su buen posicionamiento en la intención de voto, está haciendo más la plancha y no arriesga tanto, no desarrolla sus propuestas, no se exaspera, ni debate con la virulencia que uno hubiera esperado”.

“Sí es cierto que frente al votante que puede estar dubitativo entre Milei y Bullrich, que votó a Cambiemos en la primaria, que se fue a MileI, pero que por ahí todavía tiene dudas, la actuación de hoy de Bullrich le puede haber gustado más que la de Milei. De la misma manera que el domingo pasado fue al revés”.

Mario Riorda: “Milei fue sobrio, serio, sólido y muy explícito en su ubicación ideológica (continuidad). Sin sorna cuando lo replican (cambio importante ahí). Pero cometió una burrada negacionista del cambio climático”.

JUAN SCHIARETTI

El gobernador de Córdoba evitó exagerar el cordobesismo y brindó una mejor imagen que en el anterior debate

Augusto Reina: “Tuvo un muy buen debate Schiaretti. Impactó de manera positiva incluso en el votante de Unión por la Patria y algo en el votante de Juntos por el Cambio. Probablemente no tenga una modificación sustantiva en su intención de voto, pero de cara a ampliar su nivel de conocimiento y mejorar su imagen, lo de Schiaretti, cerrando la temporada de dos debates, fue todo positivo, todo ganancia”.

“Es un candidato que arrancó el debate pasado obligando -es una exageración, claro- a googlear para saber quién era Schiaretti y dónde está Córdoba. Terminó la temporada de debates, conociendo quién es Schiaretti y dónde está Córdoba y cuáles son sus propuestas y oportunidades. Schiaretti le sacó provecho a la temporada de debates”.

Sergio Berensztein: “Mejoró Schiaretti, porque no hizo tanto énfasis en el modelo Córdoba. Mencionó Córdoba, pero con más lógica que la otra vez, que parece que se había excedido. Estuvo bien con las retenciones, con el biocombustible, bioetanol y el biodiesel, que en las grandes ciudades no le damos tanta importancia, pero para el interior es fundamental”.

Federico Aurelio: “Se presentó un Schiaretti que ya no era el representante de Córdoba, sino que era el representante del interior del país. En varias ocasiones de la preocupación por las políticas del gobierno central con el interior, fue mucho más amplio. No creo que eso le modifique su posicionamiento electoral. Pero tuvo un mejor desempeño”.

Mario Riorda: “Schiaretti fue más incisivo en réplicas y ofreció algo menos de Córdoba, pero igual se mostró candidato por Córdoba. Fue muy contundente”.

MYRIAM BREGMAN

La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores volvió a tener un desempeño por encima de la medida de los candidatos

Augusto Reina: ”Parecido al caso de Schiaretti fue el de Myriam Bregman, que también tenía oportunidad de hacerse conocida y mejorar su imagen y lo logró. Amplió su nivel de conocimiento, mejoró su imagen positiva, incluso reforzó no solamente entre sus votantes, sino también entre los votantes de Unión por la Patria, sobre todo en los indecisos y abstencionistas”.

“En general todas las frases y los mensajes que tuvieron mayor impacto, por lo que estamos sabiendo más o menos, son todos aquellos que estuvieran poco estructurados y coacheados. Cuando hay una pérdida de autenticidad, el estilo genuino se cae. Myriam Bregman tenía mucho de este estilo suelto, su performance y eso durante todo el estudio le dio buenos puntajes”.

Mario Riorda: “Poco cambio en Bregman”.

Federico Aurelio: “Bregman repitió una correcta performance, pero no sé si ese desempeño le haya permitido ganar algún voto”.

Sergio Berensztein: “Bregman planteó su mensaje a su minoría de manera bastante eficaz. Estuvo igual que en Santiago del Estero, donde se mostró muy correcta y planteando ideas que tienen que ver con la mirada que tiene la izquierda sobre la realidad”.

