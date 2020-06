Furioso por el fallo sobre “dreamers”, Donald Trump quiere cambiar a los jueces de la Corte Suprema

En una avaLancha de tuits, a lo largo de una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despotricó contra la decisión de la Corte Suprema de mantener el programa DACA que protege la permanencia de los “dreamers” en el país y terminó proponiendo reemplazar a los magistrados del máximo tribunal.00:00/00:00Loading Ad

Trump, que en su mandato se aseguró una mayoría conservadora en la Corte Suprema, acusó al alto tribunal de estar politizado y no quererlo, en una primera reacción al fallo que consideró “caprichoso y arbitrario” su plan para deportar a 700.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. Esa deportación había sido parte de sus promesas de campaña en 2016.

Pero una hora después, dio rienda libre a su característica verborragia en Twitter y acabó proponiendo crear una lista de nuevos jueces para el máximo tribunal de Estados Unidos, repitiendo una estrategia que usó en la campaña de 2016 cuando prometió una mayoría conservadora en el cuerpo.

“Voy a publicar una nueva lista de nominados de la Corte Suprema de Justicia Conservadora, que puede incluir algunos, o muchos de los que ya están en la lista, para el 1 de septiembre de 2020″, escribió el mandatario republicano, que se juega su reelección en noviembre.Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

I will be releasing a new list of Conservative Supreme Court Justice nominees, which may include some, or many of those already on the list, by September 1, 2020. If given the opportunity, I will only choose from this list, as in the past, a Conservative Supreme Court Justice…

“Si se me da la oportunidad, solo elegiré de esta lista, como en el pasado, un juez conservador de la Corte Suprema”, afirmó Trump, para quien “en base a las decisiones que se están tomando ahora, esta lista es más importante que nunca (Segunda Enmienda, Derecho a la Vida, Libertad Religiosa, etc.) – ¡VOTA 2020!”.

Trump no aclaró, no obstante, cómo planea avanzar en la construcción de esa nueva Corte Suprema conservadora en Estados Unido ya que, salvo que alguno de sus actuales integrantes muera o renuncie, no hay designaciones en el horizonte. Hay quienes especulan que podría intentar aumentar en el número de sus integrantes, actualmente nueve (cinco conservadores y cuatro progresistas).

En 2016, luego de asegurarse la nominación republicana, el magnate publicó una lista con once juristas conservadores que consideraba para la Corte Suprema, en caso de ganar. Esa jugada le valió el apoyo de votantes ultraconservadores del Partido Republicano que lo veían con desconfianza.

En septiembre de ese año, Trump agregó diez nombres más, incluido Neil Gorsuch, a quien nominó y fue confirmado por el Senado un año después para reemplazar al fallecido juez Antonin Scalia en la Corte Suprema.

“Desde que asumió el cargo, Trump ha promocionado rutinariamente el rápido índice de confirmaciones judiciales de su presidencia, incluidas las instalaciones ganadas con esfuerzo por Gorsuch y el juez Brett Kavanaugh en el tribunal superior, para dinamizar su base en comentarios públicos y manifestaciones políticas”, recordó el sitio especializado Politico.Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again.105 mil 14:20 – 18 jun. 2020 Información y privacidad de Twitter Ads51,4 mil personas están hablando de esto

Pero la decisión sobre los “dreamers” de este jueves, que se sumó a la opinión a favor de los derechos laborales de la comunidad LGTB de inicio de semana, enfureció a Trump, quien puso en duda el carácter realmente conservador de sus integrantes.

“Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son disparos de escopeta en la cara de personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores“, tuiteó.

“Las recientes decisiones de la Corte Suprema, no solo sobre DACA, Ciudades Santuario, Censo y otros, solo le dicen una cosa, necesitamos NUEVOS JUECES en la Corte Suprema”, amenazó.

